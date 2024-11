Bürgerstiftung Bayreuth wählt neuen Stiftungsvorstand und übergibt 5.000 Euro Spendengelder

Die Bürgerstiftung Bayreuth – Stadt und Land unterstützt seit 2010 gezielt gemeinnützige Institutionen in Bayreuth und der Region. In der Herbstsitzung wurde Tobias Reisse zum Vorsitzenden des Stiftungsvorstands gewählt. Er ergänzt das Führungsgremium, in dem Peter Lang (stv. Vorsitzender des Stiftungsvorstands), Jürgen Dünkel (Vorsitzender des Stiftungsrats) und Dr. Ulrich Simon (stv. Vorsitzender des Stiftungsrats) engagiert sind.

Die Mitglieder der Bürgerstiftung nutzten den Termin auch, um die eingegangenen Förderanfragen zu sichten und die Spenden für das Jahr 2024 zu beschließen.

Drei gemeinnützige Vereine konnten mit ihren Projekten besonders überzeugen.

Der aus einer Elterninitiative entstandene „Wir sind alle gleich e. V.“ erhält eine Spende in Höhe von 1.000 Euro. Der Verein setzt sich für zukunftssichere moderne Angebote ein, um bessere Wohn-, Freizeit- und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu realisieren. Die Unterstützung fließt in gemeinsame Freizeitveranstaltungen, bei denen Betroffene, Angehörige und Freunde unbeschwerte Stunden genießen können.

2.000 Euro gehen an die „Condrobs Puerto Jugendwohngemeinschaft. Condrobs e. V. ist mit über 70 Einrichtungen einer der größten überkonfessionellen Träger für soziale Hilfsangebote in Bayern.

Condrobs baut seit 50 Jahren Brücken ins Leben. Der Verein leistet vielfältige soziale Arbeit in der Beratung, Prävention, Sucht- und Wohnungslosenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe sowie Migrationsarbeit. In der Einrichtung Puerto in Bayreuth werden 16 junge Menschen im Alter von 15 bis 19 Jahren betreut, um ihnen eine Brücke in ein selbstbestimmtes, gesundes Leben zu bauen. Sie wohnen ca. 20 Monate in der Einrichtung, besuchen die Schule oder absolvieren eine Ausbildung. Die Spende ermöglicht den notwendigen Austausch der Matratzen.

Mit weiteren 2.000 Euro wird das Projekt „Lacrima – Trauerbewältigung für Kinder und Jugendliche in Oberfranken“ der Johanniter-Unfall-Hilfe unterstützt. Hier treffen sich Kinder und Jugendliche, die ein Elternteil oder ein Geschwisterkind verloren haben, zu festen Gruppenstunden. Sie finden einen geschützten, vertrauensvollen Raum und werden in ihrem Trauerprozess einfühlsam und kompetent unterstützt. Lacrima benötigt finanzielle Unterstützung für die Ausbildung und Schulung der ehrenamtlichen Trauerbegleiter und die Ausstattung der Gruppenräume. In diese Spende fließen auch Mittel der Rudolf-Schmarsoch-Stiftung ein.

Die unabhängige, gemeinnützige Bürgerstiftung Bayreuth – Stadt und Land engagiert sich seit 2010 gezielt in Bayreuth und der Region. Sie will Menschen motivieren, sich für Mitbürger einzusetzen und Verantwortung für andere zu übernehmen. Der Stiftungszweck ist bewusst weit gefasst, um möglichst vielen Vereinen und Institutionen die Möglichkeit zu geben, ihre Projekte vorzustellen.

Um besonderes Engagement für das Gemeinwesen zu ehren, schreibt die Stiftung alle zwei Jahre einen mit 5.000 Euro dotierten Förderpreis aus, für den sich Organisationen und Vereine mit ihren Projekten bewerben können. Es kann sich sowohl um ein bereits bestehendes als auch um ein neues Projekt handeln. Die Ausschreibung beginnt voraussichtlich ab Mai 2025. Der Bewerbungsantrag ist ab diesem Zeitpunkt auf der Homepage der Bürgerstiftung eingestellt.

Alle Informationen zur Tätigkeit der Bürgerstiftung Bayreuth – Stadt und Land unter: www.stiftung-bayreuth.de.