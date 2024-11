Bayreuther Stadtverwaltung bittet: Motoren nicht unnötig warmlaufen lassen

Die kalte Jahreszeit hat begonnen. Die Stadtverwaltung appelliert daher an Bayreuths Autofahrerinnen und Autofahrer, ihre Fahrzeuge, aber auch sonstige lärm- und abgaserzeugende Motoren nicht unnötig laufen zu lassen. Bei Verstößen droht eine Geldbuße. Besonders nach Nachtfrösten lassen erfahrungsgemäß viele ihre Fahrzeuge morgens oft minutenlang im Stand warmlaufen. Auch beim Be- und Entladen oder beim Warten auf Taxikunden beziehungsweise private Mitfahrende werden an kalten Tagen die Automotoren viel zu oft nicht abgestellt. Dabei werden aufgrund der nur unvollständigen Verbrennung des Kraftstoffes erhebliche Mengen an Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffen unnötig freigesetzt. Auch der in den Kraftfahrzeugen eingebaute Katalysator kann diese Schadstoffemissionen nach einem Kaltstart nicht verhindern, da seine Betriebstemperatur noch nicht erreicht ist. Außerdem bedeutet das Laufen der Motoren für die Nachbarschaft eine vermeidbare Lärmbelästigung.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Prämierung der schönsten Marktbude am Bayreuther Christkindlesmarkt In Kooperation mit der Stadt Bayreuth veranstalten wir – in diesem Jahr zum zweiten Mal unter Einbeziehung der Öffentlichkeit –… Bayreuther Aktionstag gegen die Todesstrafe Bayreuth beteiligt sich an der Kampagne „Städte für das Leben“ – Neues Rathaus wird in blaues Licht gehüllt Am Samstag,… Bayreuther Carl-Schüller-Straße zum Teil gesperrt Die Carl-Schüller-Straße ist derzeit aus Richtung Bahnhofstraße und Tunnelstraße kommend nicht anfahrbar, da dort Kabelschachtarbeiten durchgeführt werden. Die Sperrung dauert… Weihnachtlicher Glanz in der Ausstellungshalle des Bayreuther Rathauses Wer derzeit das Neue Rathaus besucht, dem wird gleich rechterhand in der Ausstellungshalle der prachtvolle Weihnachtsbaum auffallen. Mit 4,60 Metern…