Baunach Young Pikes empfangen USC Leipzig II

Gelingt gegen Leipzig ein weiterer Heimsieg?

Am Samstag steht für die Baunach Young Pikes das letzte Heimspiel im Kalenderjahr auf dem Programm, wenn sie um 17 Uhr in der Strullendorfer Hauptsmoorhalle die 2. Mannschaft des USC Leipzig empfangen.

Der Neuling aus der Messestadt hat sich in der 2. Regionalliga nach etwas holprigem Start etabliert und liegt mit einer Bilanz von drei Siegen in acht Spielen auf dem 8. Platz. Nach drei Niederlagen zu Beginn blieben die USCler gegen Nürnberg, Jena und Wolnzach siegreich und erzielten auch bei den letzten beiden Niederlagen gegen die Spitzenteams aus Zwickau und Bayreuth respektable Ergebnisse, obwohl sie ersatzgeschwächt antreten mussten. Am Samstag aber rechnen die Gäste wieder mit ihrer Bestbesetzung. Coach Eliezer hat aus dem großen Kader eine Mannschaft geformt, die jedem Gegner gefährlich werden kann und mit Siegert, Kossira, Ibrahim oder Domke über eine Reihe von Leistungsträger verfügt, die nur schwer zu stoppen sind.

Da werden die Baunacher schon eine sehr gute Leistung abrufen müssen, um die Serie von Heimsiegen, die mittlerweile seit 18 Monaten anhält, fortzusetzen. Natürlich hoffen die Schützlinge von Jörg Mausolf und Lucas Kolloch darauf, dass sich das Lazarett der kranken oder verletzten Spieler leert, doch da Kooperationspartner Coburg erst am Sonntag antritt, sollte auf jeden Fall eine gute Truppe zur Verfügung stehen. Das hofft auch Coach Mausolf: „Samstag wird für uns wieder eine große Herausforderung, da der Kader leider immer noch sehr ausgedünnt ist. Wir müssen sehen, ob bis zum Spiel der eine oder andere noch fit wird. Natürlich wollen wir trotzdem versuchen ein gutes Spiel zu machen. Hoffentlich können wir unsere weiße Weste zuhause behalten.“ Auch zählen die Youngster auf die Unterstützung durch zahlreiche Fans, zumal sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, welch attraktiven Basketball sie spielen und dass in jeder Partie ein Spektakel geboten ist. Mit einem Sieg könnte man sich zunächst im 1.Tabellendrittel festsetzen und damit die Basis für eine stressfreie Saison legen.