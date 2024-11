Bamberger Sozialwissenschaftler stark im Shanghai Ranking

Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg behauptet sich im internationalen Vergleich: Im renommierten Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) ist sie zum wiederholten Mal mit den Fächern Soziologie und Politikwissenschaft vertreten. Das unterstreicht die starke Position der Universität in beiden Disziplinen und ihre kontinuierliche Arbeit an international sichtbarer Forschung, wie auch Universitätspräsident Prof. Dr. Kai Fischbach betont: „Unsere Platzierung in den Bestenlisten des Shanghai Rankings unterstreicht erneut die exzellenten Forschungsleistungen der Bamberger Soziologie und der Politikwissenschaft, die weltweit Beachtung finden. Diese Anerkennung ist das Ergebnis des herausragenden Engagements unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit ihrer Arbeit immer wieder wichtige gesellschaftliche und sozialwissenschaftliche Impulse setzen.“

Die Bamberger Soziologie kann ihre Top-Platzierung vom vergangenen Jahr bestätigen. Im weltweiten Wettbewerb landet sie erneut unter den Top 100. Deutschland- und bayernweit erreicht die Bamberger Soziologie sogar Spitzenplätze. Gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt und der Humboldt-Universität zu Berlin landet Bamberg im deutschlandweiten Vergleich hinter der erstplatzierten Universität zu Köln. Im bayernweiten Vergleich erreicht die Bamberger Soziologie erstmals Platz 1. „Das Ranking zeigt, dass unsere Forschung erstklassig publiziert und zitiert wird“, erklärt Prof. Dr. Michael Gebel, geschäftsführender Direktor des Instituts für Soziologie. „Die Neuerungen in der Methodik des Rankings mit der Einführung der Dimension ‚World Class Faculty‘ würdigen zudem unser starkes Engagement als Mitherausgeberinnen und Mitherausgeber führender Fachzeitschriften.“

Ebenso kann die Bamberger Politikwissenschaft wieder sehr gute Plätze belegen. Sie kommt unter die Top 300 weltweit. Auch im deutschland- und bayernweiten Vergleich der aufgeführten Universitäten belegt sie Plätze weit vorne im Ranking. Im bayernweiten Vergleich landet sie auf Platz 3. „Unsere Platzierung im Shanghai Ranking zeigt, dass die Politikwissenschaft in Bamberg mit ihren Forschungsschwerpunkten auf internationalem Niveau wahrgenommen und anerkannt wird,“ sagt Prof. Dr. Monika Heupel, geschäftsführende Direktorin des Instituts für Politikwissenschaft. „Dieser Erfolg bestärkt uns darin, weiterhin relevante Fragestellungen zu bearbeiten und zur wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatte beizutragen.“

Das Shanghai Ranking begann 2009 mit der Veröffentlichung von weltweiten Hochschulrankings nach akademischen Fächern. Im Jahr 2024 bewertet das sogenannte „Global Ranking of Academic Subjects“ (GRAS) 55 Fächer unter anderem aus den Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Sozialwissenschaften und der Medizin. Mehr als 1.900 Universitäten aus 96 Ländern und Regionen sind aufgeführt. Für das Ranking werden eine Reihe objektiver Indikatoren herangezogen wie etwa Forschungsleistung, internationale Zusammenarbeit, Forschungsqualität und internationale akademische Auszeichnungen.

Weitere Informationen unter: https://www.shanghairanking.com/