Bamberger Landrat Johann Kalb mit Europa-Medaille ausgezeichnet

Landrat Johann Kalb wurde als Initiator des Projekts „Cisterscapes connecting Europa“ für besondere Verdienste um die europäische Einigung die Europa-Medaille verliehen.

Die Medaille wurde im Rahmen des „Europäischen Herbstdialogs“ im Energiepark Hirschaid vor über 200 Gästen an drei oberfränkische Persönlichkeiten für ihre Initiativen um Europa vergeben: Landrat Johann Kalb (Cisterscapes connecting Europa), Landrat Peter Berek (Euregio Egrensis) und Professor Stefan Leible sowie Professor Arnim Heinemann (Projekt EURESTA). „Ich danke für die hohe Auszeichnung und nehme diese stellvertretend für die 17 zisterziensischen Klosterlandschaften aus fünf europäischen Ländern entgegen“, bedankte sich Landrat Johann Kalb.

„Diese Medaille würdigt Menschen, Ideen und Initiativen, die Europa nicht nur denken, sondern täglich leben und gestalten. Ihre Projekte bauen Brücken zwischen Regionen, bewahren unser gemeinsames Kulturerbe und stärken Forschung und Bildung in ganz Europa“, betonte Monika Hohlmeier bei der Vergabe an die Preisträger. „Oberfranken zeigt hier eindrucksvoll, wie Regionen zu Schrittmachern der europäischen Integration werden können. Von der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bis hin zur internationalen Spitzenforschung – hier wird Europa zur gelebten Realität!“

Die EU-Kommission hatte dem aktiven Zisterziensernetzwerk im April 2024 das Europäische Kulturerbe-Siegel verliehen. Zu den sechs bestehenden europäischen Kulturerbestätten in Deutschland gesellte sich mit Cisterscapes die erste in Bayern. Gleich drei der insgesamt 17 beteiligten Klosterlandschaften liegen in Nordbayern: Ebrach, Langheim und Waldsassen.

„Ich freue mich sehr, dass unsere Klosterlandschaften für ganz Europa sichtbar gemacht werden. Die Auszeichnung mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel ist eine Anerkennung für die historische und kulturelle Bedeutung unseres zisterziensischen Erbes. Angesichts der aktuellen Herausforderungen in Europa ist neben der Verleihung dieses auch die Europa-Medaille ein wichtiges positives Signal für die Tradition partnerschaftlicher Zusammenarbeit auf Augenhöhe,“ betonte Landrat Johann Kalb in seinen Dankensworten.

Seit 2019 bereits setzen Cisterscapes connecting Europe länderübergreifend Maßnahmen um, die die ehemaligen Zisterzienserlandschaften mit ihren einzigartigen Natur- und Kulturschätzen erfahrbar machen. Der Orden der Zisterzienser steht seit seiner Gründung im Jahr 1098 für einen effizient agierenden Verbund, der sich in ganz Europa verbreitete und dessen Spuren noch heute in den Landschaften zu finden sind. Cisterscapes connecting Europe belebt dieses erfolgreiche Netzwerk neu.