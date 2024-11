VR Bank Bamberg-Forchheim ist Hauptsponsor des Autos der Weihnachtslotterie

„Mehr Raum für Deine Abenteuer“

Die Adventszeit steht bevor und die Vorfreude auf den Forchheimer Adventskalender steigt von Tag zu Tag. Es winken nicht nur täglich tolle Tagespreise, sondern am Heiligabend auch ein Dacia Sandero in Dolomit-Grau als Hauptgewinn, der von der VR Bank Bamberg-Forchheim, vom Heimatverein Forchheim und vom Autohaus Kraus in Erlangen gesponsert wird.

Der Forchheimer Adventskalender ist eine Tradition, die seit 1996 die Besucher des Forchheimer Weihnachtsmarktes begeistert. In diesem Jahr findet er wieder an der Fassade der Kaiserpfalz statt, die sich jeden Abend von 17.15 bis 21.00 Uhr in einen überdimensionalen digitalen Adventskalender verwandelt. Um ca. 18:30 Uhr beginnt die große Lichtershow mit Verlosung des Tagespreises.

Mit jedem Los der insgesamt 40.000 Weihnachtslose hat man die Chance auf einen Tagespreis im Wert von mindestens 250,00 € und am 24. Dezember sogar auf den Hauptpreis, den Dacia Sandero. Der Erlös des Losverkaufs kommt dem Heimatverein Forchheim zugute und unterstützt damit kulturelle, soziale und regionale Projekte.

Alexander Brehm, Vorstand der VR Bank, freut sich über die gemeinsame Aktion und betont, dass sich die VR Bank Bamberg-Forchheim als Hauptsponsor des Adventskalenders und als starker Partner in der Region gerne für den guten Zweck und die nachhaltige Förderung der Gemeinschaft einsetzt.

Lose für die Weihnachtslotterie sind in der Hauptgeschäftsstelle der VR Bank Bamberg-Forchheim in der Hauptstraße 39 in Forchheim und in der Tourist-Information Forchheim im Innenhof der Kaiserpfalz für einen Euro pro Los erhältlich.