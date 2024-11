Veranstaltungen an der Universität Bamberg

Jubiläumsfeierlichkeiten: 20 Jahre Zentrum für Interreligiöse Studien

3. bis 5. Dezember 2024, 18.30 Uhr

An der Universität 2 (U2), Hörsaal U2/00.25, 96047 Bamberg und An der Universität 5 (U5), Raum U5/02.17, 96047 Bamberg

Was können Religionsgemeinschaften zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen? Wie gelingt ein harmonisches Miteinander von Gläubigen verschiedener Religionen? Und welche Chancen eröffnet die wissenschaftliche Beschäftigung mit religiöser Vielfalt angesichts zunehmender religionsbezogener Menschenfeindlichkeit? Diese und weitere Fragen diskutieren vier Persönlichkeiten, die das Bamberger Zentrum für Interreligiöse Studien (ZIS) in seiner Gründungsphase maßgeblich gestaltet haben, am Dienstag, 3. Dezember 2024, bei einer Podiumsdiskussion. Mit dabei sind Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm (ÖRK-Zentralausschuss), Prof. Dr. Marianne Heimbach-Steins (Universität Münster), Prof. em. Dr. Rotraud Wielandt (Universität Bamberg) und Prof. em. Dr. Reinhard Zintl (Universität Bamberg). Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten des ZIS sind am 4. Dezember 2024 eine Lesung mit Vladimir Vertlib („Die Heimreise“) und am 5. Dezember 2024 eine Lesung mit Philipp Peyman Engel („Deutsche Lebenslügen“). Die Lesung mit Philipp Peyman Engel findet in Kooperation mit dem Lehrstuhl Judaistik der Universität Bamberg und der VHS Bamberg-Land statt.

Das Zentrum für Interreligiöse Studien wurde am 1. November 2004 als wissenschaftliche Einrichtung der Otto-Friedrich-Universität Bamberg gegründet. 20 Jahre nach der Gründung, finden in diesem Jahr eine Reihe von Veranstaltungen statt, die die Arbeit des ZIS und Beteiligten am Interreligiösen Dialog vorstellen.

Alle Interessierten sind zu den kostenfreien Veranstaltungen eingeladen. Eine Anmeldung ist für einzelne Veranstaltungen erforderlich. Bitte unterschiedliche Räume und Zeiten beachten.

Weitere Informationen unter: www.uni-bamberg.de/zis/organisation/20jahre-zis/

Projektabschluss: Interaktiver Laufbahn-Atlas

4. Dezember 2024, ab 14.30 Uhr

ERBA, An der Weberei 5 (WE5), Raum WE5/02.006, 96049 Bamberg

Um auf das Projekt „Interaktiver Laufbahn-Atlas“ zurückzublicken, die Applikation selbst zu testen und über mögliche Zukunftsperspektiven zu diskutieren lädt die Professur für Arbeits- und Organisationspsychologie zum Projektabschluss am Mittwoch, 4. Dezember 2024, ein. Vor dem Hintergrund der sich stetig wandelnden Arbeitswelt startete Anfang 2024 das Projekt „Interaktiver Laufbahn-Atlas“, in dessen Rahmen eine KI-gestützte Applikation zur Verbesserung der beruflichen Orientierung von Berufssuchenden entwickelt wurde. Nach einem Jahr intensiver Zusammenarbeit konnte das interdisziplinäre Projektteam eine innovative Web-Applikation gestalten, die Berufssuchende bei ihrer beruflichen Neuorientierung unterstützt. Das Besondere am „Interaktiven Laufbahn-Atlas“ ist, dass Nutzende in einem offenen Antwortformat ihre berufliche und persönliche Situation individuell beschreiben und priorisieren können. Ein computerlinguistisches Sprachmodell verarbeitet diese Eingaben und erstellt daraufhin eine personalisierte „Karte der Möglichkeiten“. Auf dieser Karte werden Berufe angezeigt, die sich an den Interessen der Nutzenden orientiert und somit einen breiten Überblick über Laufbahnalternativen bietet. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert.

Alle Interessierten sind zu der kostenfreien Veranstaltung eingeladen. Um Anmeldung unter laufbahnatlas.auopsych@uni-bamberg.de wird gebeten.

Weitere Informationen unter: www.uni-bamberg.de/auopsych/news/artikel/herzliche-einladung-zum-gemeinsamen-abschluss-des-projekts-interaktiver-laufbahnatlas-digitale-navigation-durch-die-karrierelandschaft/

Festakt der Gleichstellungsbeauftragten in der Wissenschaft

4. Dezember 2024, 18.30 Uhr

An der Universität 7 (U7), Hörsaal U7/01.05, 96047 Bamberg

Die Gleichstellungsbeauftragten in der Wissenschaft richten jeden Dezember einen Festakt aus. Der diesjährige Festakt findet am Mittwoch, 4. Dezember 2024, statt. Umrahmt von festlichen Reden finden die Preisverleihungen für die PUSh-Preisträgerinnen und den Bettina-Paetzold-Preis statt. In diesem Jahr wird Prof. Dr. Gisela Mettele, Lehrstuhlinhaberin der Geschlechtergeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, die Festrede halten mit dem Titel „Vom Rand in die Mitte? Geschlechterforschung und die Ironie der ‚Randthemen’“.

Alle Interessierten sind zu der kostenfreien Veranstaltung eingeladen. Um Anmeldung unter www.uni-bamberg.de/gbwiss/wir-ueber-uns/festakt/ wird gebeten.

Weitere Informationen unter: www.uni-bamberg.de/gbwiss/wir-ueber-uns/festakt/

Weihnachtszauber: Musik zu Advent und Weihnacht

7. Dezember 2024, 15 Uhr und 18 Uhr

Dominikanerstraße 2a, AULA der Universität Bamberg, 96049 Bamberg

Singen gehört zu Advent und Weihnachten wie Plätzchen, Krippe und Adventskranz. In diesem Konzert ist das ganze Publikum dazu eingeladen, bei den bekannten Advents- und Weihnachtsliedern zusammen mit dem Chor und den Instrumenten mitzusingen! Mal fröhlich und schwungvoll, strahlend und erhaben, dann wieder still und besinnlich, mit beliebten Klassikern, aber auch unbekannteren Melodien – für alle ist etwas dabei. Dazu erklingen stimmungsvolle Chorsätze sowie Musik für Streicher und Blechbläser. Der Kammerchor, das Blechbläserensemble und das Streichorchester der Universität Bamberg gestalten den Abend unter der Leitung des Dirigenten Wilhelm Schmidts.

Karten zu 15 Euro (ermäßigt 10 Euro und zusätzlichem Gruppenrabatt) sind im Vorverkauf auf okticket.de und an der Abendkasse erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.uni-bamberg.de/konzerte/