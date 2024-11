Treffen des BRK-Seniorenclubs mit Wichtel-Geschenken in Lichtenfels

Herzliche Einladung zur Adventsfeier – BRK-Fahrdienst steht zur Verfügung

Am Montag, den 2. Dezember 2024, kommt der BRK-Seniorenclub in vorweihnachtlicher und gemütlicher Runde zusammen. Im Rahmen der traditionellen Adventsfeier treffen sich die Senioren/innen bei Kerzenschein, Plätzchenduft, Kaffee, Glühwein und Stollen. Gemeinsam wird man mit Musik, Liedern, Wichtel-Geschenken und Geschichten der Weihnacht entgegengehen, besinnlich werden und miteinander ins Gespräch kommen. Der BRK-Fahrdienst steht an diesem Tag wie gewohnt zur Verfügung und wird folgende Haltestellen anfahren:

Tour 1

13:15 Uhr Schwabenstraße (Bushaltestelle) > 13:20 Uhr Bayernstraße (Bushaltestelle) > 13:25 Uhr Kronacher Straße (Forstamt) > 13:30 Uhr Langheimer Straße

Tour 2

12:35 Uhr Coburger Straße (Reise-Insel) > 12:50 Uhr Bahnhof > 12:55 Uhr Gustav-Heinemann-Straße (Bushaltestelle) > 13:00 Uhr Nordgauerstraße (ehem. Pflegeheim) > Zwischenstopp BRK-Zentrum > 13:15 Uhr Kapellenberg > 13:20 Uhr Lange Straße 50 > 13:30 Uhr Mistelfeld, Gasthof Fischer

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Alle Teilnehmer/innen werden gebeten, ein kleines Wichtelgeschenk mitzubringen. Das Rote Kreuz freut sich auf viele Gäste.