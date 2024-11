Polizeibericht Hochfranken vom 27.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Verkehrsunfälle

COBURG. 30.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstagvormittag im Coburger Stadtgebiet Bertelsdorf.

Gegen 11 Uhr befuhr eine Dame mit ihrem Dacia Logan die Carl-Kaeser-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die 56-Jährige mit einem ordnungsgemäß geparkten Smart. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge massiv im Frontbereich beschädigt, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Die Fahrerin des Dacia zog sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Coburg verbracht.

Die Coburger Polizisten haben vor Ort den Sachverhalt aufgenommen. Wie es letztendlich zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

COBURG. Die Coburger Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in der Raststraße am späten Dienstagnachmittag nach einem Pkw aus dem Bamberger Zulassungsbezirk.

Gegen 17 Uhr wollte eine junge Dame zu Fuß die Straße vom Bahnhofsplatz in Richtung Innenstadt überqueren. Der bislang unbekannte Fahrer von dem nur ein Teilkennzeichen bekannt ist, gewährte der Fußgängerin noch Vorrang, was er ihr auch per Handzeichen zu verstehen gab. Nachdem die Frau schnellen Schrittes die Straße querte, bog der Pkw nun in Richtung Bahnhofstraße ab. Dadurch erschrak sich die 22-Jährige und stürzte alleinbeteiligt zu Boden. Der Fahrer des Pkw hielt zwar kurz an, setzte dann aber seine Fahrt ohne sich um die Dame zu kümmern, unberührt fort. In diesem Zusammenhang sucht die Coburger Polizei nach dem Fahrer des Pkws.

Weiterhin werden Unfallzeugen gesucht, die Hinweise auf den Pkw geben können. Explizit sucht die Polizei allerdings nach einer Dame, die der jungen Frau an der Unfallörtlichkeit behilflich war.

Renitenter Ladendieb wird in Gewahrsam genommen

DÖRFLES-ESBACH, LKR.COBURG. Eine Streife der Coburger Polizeiinspektion wurde am Montagmittag zu einem Ladendiebstahl in einen Einkaufsmarkt in die Coburger Straße gerufen.

Ein junger Mann wurde dabei beobachtet, wie er Nahrungsmittel in seiner Jackentasche verschwinden ließ und den Kassenbereich passierte ohne diese zu bezahlen. Bei Verlassen des Marktes wurde er dann vom Personal angesprochen und der hinzugerufenen Streife übergeben. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme zeigte er sich gegenüber den eingesetzten Beamten sofort aggressiv und beleidigte diese. Trotz mehrfacher Aufforderung dies zu unterlassen, blieb er aggressiv, weshalb ihm letztendlich der Gewahrsam angedroht wurde. Da der Mann beim Herantreten der Beamten jedoch nicht aufhörte und sogar auf diese losging, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt, weshalb ihm jetzt eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erwartet.

Verkehrspolizei Coburg

Fahrzeugvollbrand auf der Autobahn

A 73 Eisfeld / Lautertal – Am Dienstagabend, gegen 17:30 Uhr, geriet auf der A 73 in Fahrtrichtung Nürnberg, kurz nach Anschlussstelle Eisfeld-Süd ein Kleintransporter in Vollbrand.

Der Fahrer eines Kleintransporters aus dem Landkreis Hildburghausen bemerkte während der Fahrt Brandgeruch und Rauch aus dem Motorraum aufsteigen. Daraufhin hielt er sofort auf dem Seitenstreifen an und stieg aus. Beim Aussteigen kamen bereits Flammen aus dem Motorraum heraus und kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die sofort alarmierten Streifen der Verkehrspolizei Coburg und Autobahnpolizeistation Zella-Mehlis sowie der Feuerwehren Lautertal und Eisfeld, trafen sehr schnell an der Einsatzstelle ein. Dabei kam es zu einer Explosion des Fahrzeugtanks und ca. 80 – 100 Liter Diesel verteilten sich in diesem Bereich des Kleintransporters über die gesamten Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn. Durch die Feuerwehr Eisfeld, wurde sofort ein Schaumteppich um den Brandherd ausgelegt der das Feuer erstickte.

Nach den Löscharbeiten war der Kleintransporter komplett ausgebrannt. Es standen nur noch Teile der Karosserie auf der Fahrbahn.

Durch den Brand und den Lösch- und Aufräumarbeiten war die Richtungsfahrbahn Nürnberg, ab der Anschlussstelle Eisfeld-Süd bis zur Anschlussstelle Coburg bis ca. 22:00 Uhr voll gesperrt.

Dabei kam es glücklicherweise zu keinem Personenschaden. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 25.000 € geschätzt, wobei der Fahrbahnschaden erst noch ermittelt werden muss. Die Brandursache dürfte mutmaßlich ein technischer Defekt gewesen sein.

Polizeiinspektion Kronach

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Kulmbach

Verkehrsunfall

Kasendorf – Am 26.11.2024 gegen 16:15 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2190 in Richtung Kasendorf ein Verkehrsunfall. Der Fahrer verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr links in den Graben und überschlug sich. Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt, wurde aber zur Überwachung ins Klinikum Kulmbach verbracht. Die Straße war für die Bergung teilweise gesperrt. Die Feuerwehren aus Kasendorf und Heubsch waren mit 15 Mann vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.100,- Euro.

Ladendiebstähle

Kulmbach – Gleich 3 Ladendiebe wurden am 26.11.2024 in Kulmbach gefasst. Gegen 15:10 Uhr meldete der Ladendetektiv vom Edeka-Seidl in der Fritz-Hornschuch-Straße, dass er soeben jemanden beobachtet hätte, wie er eine Dose Red Bull in seine Jacke steckte. Auf Ansprache flüchtete der Dieb und konnte dann außerhalb des Geschäftes wieder aufgegriffen werden. Gegen ihn wurde ein Hausverbot ausgesprochen und Strafantrag wegen Diebstahls gestellt.

Kulmbach – Um 16 Uhr kam es erneut im Edeka-Seidl zu einem Diebstahl. Auch hier wurde eine Dose Red Bull entwendet und das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Nach erfolgter Aufnahme und Rücksprache mit der Mutter, konnte die 16-jährige wieder gehen. Auch sie erhielt ein Hausverbot.

Kulmbach – Gegen 16:50 Uhr wurde ein 10-jähriger Schüler dabei beobachtet, wie er sich einen Becher „Slime“ in die Hosentasche steckte und ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollte. Sein Vater wurde telefonisch informiert, der ihn dann abholte.