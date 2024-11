Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 27.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Diebstahlsdelikte

Bamberg: Fahrräder gestohlen und zur Abholung bereit gestellt – Besitzer holt sie sich zurück.

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich im Bamberger Stadtteil Wildensorg eine zweifacher Fahrraddiebstahl. Die beiden Pedelecs wurden am späten Abend aus einem Carport gestohlen und einige Meter weiter in der Hauptstraße zur Abholung bereitgestellt.

Glücklicherweise kamen die Besitzer zeitig nach Hause zurück und bemerkten den Diebstahl rechtzeitig, sodass die Fahrräder nach einer kurzen Suche in der Nähe gefunden werden konnten.

Anscheinend wurden die Fahrräder dort zur Abholung bereitgestellt.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen verdichteten sich die Hinweise, dass es sich bei dem Abholfahrzeug um einen Lieferwagen oder Kleintransporter handeln könnte.

Weitere Hinweise zu diesem liegen allerdings nicht vor.

Die beiden -mehrere tausend Euro teuren- Räder konnten durch die Besitzer unbeschädigt wieder nach Hause gebracht werden.

Die Polizei Bamberg-Stadt bittet nun um Hinweise unter der Tel.-Nr.: 0951/9129 0.

Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtteil Wildensorg einen verdächtigen Lieferwagen oder Kleintransporter erkannt und kann diesen näher beschreiben?

Rucksack und Handy aus Lieferwagen gestohlen

BAMBERG. Dienstagnachmittag gegen 13:10 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem geparkten Lieferwagen in der Nürnberger Straße einen Rucksack und ein Handy. Während der Fahrer dort ein Lottogeschäft belieferte, drangen die Diebe über die unversperrte Beifahrertür in den Fahrerraum.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nach Zeugen, die etwas beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Nur einen Teil der Ware bezahlt

BAMBERG. Dienstagfrüh wurde in einem Supermarkt in der Langen Straße ein 23-Jähriger von einem Angestellten dabei beobachtet, wie er Müsliriegel im Wert von ca. 6 Euro in seine Taschen steckte. An der Kasse zahlte er nur einen Energy-Drink.

Am Nachmittag wurde in einem Supermarkt in der Wunderburg ein 48-Jähriger dabei beobachtet, wie er Lebensmittel im Wert von ca. 10 Euro in seinen mitgeführten Rucksack steckte und an der Kasse nur eine Laugenstange bezahlte.

Jacken im Wert von insgesamt 400 Euro gestohlen

BAMBERG. Dienstagnachmittag wurden in einem Kaufhaus am Grünen Markt zwei Männer dabei beobachtet, wie sie jeweils mit zwei Winterjacken in Umkleidekabinen gingen. Raus kamen die Männer im Alter von 19 und 26 Jahren jeweils nur mit Einer, die sie wieder zurück ins Regal hängten. Als sie das Geschäft verließen, wurden sie von zwei Angestellten verfolgt und in einem anderen Laden gestellt. Dort wurde festgestellt, dass sie jeweils eine Jacke im Wert von ca. 200 Euro unter ihren Jacken trugen. Die Polizei wurde hinzugezogen.

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. Ein schwarzes Trekkingrad der Marke Winora entwendeten Unbekannte zwischen Samstagmorgen 7:00 Uhr und 10:00 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße. Das Fahrrad war dort an einem Fahrradständer angekettet und wurde samt Schloss gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

BMW hat nach Rückkehr Schaden am rechten Radkasten

BAMBERG. Dienstagnachmittag zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein, in der Willy-Lessing-Straße, abgestellter grauer BMW von Unbekannten angefahren und am hinteren rechten Radkasten beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Starke Rauchentwicklung bei Reparatur im Wohnhaus

BAMBERG. Polizei und Feuerwehr mussten am Dienstagnachmittag zum Jakobsberg ausrücken. Dort kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude. Ursache dafür war wohl Bauschaum, der auf Sauerstoff reagierte. Vier Personen mussten aus dem Gebäude evakuiert werden. Drei davon erlitten eine leichte Rauchvergiftung. Eine Person stürzte beim Verlassen des Gebäudes und erlitt eine Kopfplatzwunde. Ob das Haus wieder bewohnbar ist, kann noch nicht gesagt werden. Auch der Sachschaden ist noch unklar.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Diebstähle

BISCHBERG. In Trosdorf ereignete sich am Montagabend in der Industriestraße ein Diebstahl. Ein 48-Jähriger wollte mit Zigaretten und Nahrungsmittel in Höhe von ca. 126 Euro einen Supermarkt verlassen, ohne zu bezahlen.

PETTSTADT. Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen ereignete sich auf einen Betriebsgelände in der Ohmstraße ein Diebstahl. Ein Unbekannter brach das Tankschloss eines Baggers auf und entwendete ca. 100 Liter Diesel. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 210 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

SCHESSLITZ. Ein 37-Jähriger fuhr am Montagabend mit einem Pkw von Roßdorf am Berg Richtung Kübelstein, bei der Abzweigung Scheßlitz-Hollfeld über eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen. Anschließend überfuhr er noch die Bundesstraße und kam an der Schutzplanke zum Stehen. Ein Zeuge half dem Mann, der Ausfallerscheinungen in Form von schwankendem Gang und schlechte Reaktionsfähigkeit aufwies, aus dem Pkw. Bei Eintreffen der Streifen war der Verunfallte bereits auf dem Weg ins Krankenhaus. Eine Blutentnahme zur Ermittlung der Fahrtauglichkeit wurde dort durchgeführt. Die Straßenmeisterei, ein Abschlepper und die Feuerwehr Scheßlitz-Würgau waren mit 20 Mann bereits vor Ort. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf ca. 10.000 Euro, an der Leitplanke und den Verkehrsschildern auf ca. 3.000 Euro.

ALTENDORF. Im Kreisverkehr zwischen Buttenheim und Neuses kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall. Eine 45-Jährige fuhr mit einem Kleintransporter in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den bereits darin befindlichen 40-jährigen Kleinkraftfahrer. Bei der Kollision stürzte dieser und verletzte sich am Ellenbogen und Hüftbecken, benötigte aber keinen Rettungsdienst. Der Sachschaden am Kleintransporter beläuft sich auf ca. 500 Euro, am Kleinkraftrad auf ca. 1.000 Euro.

Sonstiges

HALLSTADT. Dienstagnacht wurde ein 61-Jähriger mit einen E-Scooter in der Landsknechtstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem der Mann zugab, bei Fahrtantritt etwas Alkohol getrunken zu haben, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,18 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Alkoholsünder zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Fahrzeug musste stehen bleiben

A70 / SCHEßLITZ, Lkr. Bamberg. Eine Sicherheitsleistung und das Ende seiner Fahrt bedeutete für einen 50-Jährigen die Fahrzeugkontrolle einer Streife der Verkehrspolizei Bamberg am Dienstagnachmittag auf der Autobahn. Er war unter anderem betrunken hinter dem Steuer gesessen.

Gegen 14:45 Uhr fiel den Polizisten der Mann mit seinem Kleintransporter auf der A70 in Richtung Schweinfurt auf. Am Parkplatz „Giechburgblick“ stoppten die Beamten den polnischen Staatsangehörigen. Hierbei bemerkten die Verkehrspolizisten schnell, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit 1,3 Promille diesen Verdacht. Bei der weiteren Kontrolle stellte die Streife fest, dass die Aufzeichnungen über Lenk- und Ruhezeiten des Berufskraftfahrers nur unzureichend waren. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt, ordneten eine Blutentnahme bei dem Mann an und leiteten ein Strafverfahren unter anderem wegen der Trunkenheit im Verkehr ein. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, behielt die Streife nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg eine Sicherheitsleistung ein.

Mehrere Fahrzeuge krachen ineinander

A73 / BREITENGÜßBACH, Lkr. Bamberg. Vier leichtverletzte Personen und ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn am Dienstagvormittag. Die Verkehrspolizei Bamberg hat die Ermittlungen gegen den Unfallverursacher aufgenommen.

Kurz nach 7:20 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Auto auf der A73 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen „Breitengüßbach-Mitte“ und „-Süd“ musste der Mann verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit deutlich reduzieren. Die drei hinter ihm folgenden Fahrzeugführer erkannten diesen Umstand und konnten rechtzeitig bremsen. Einem 18 Jahre alten Ford-Fahrer war diese jedoch nicht mehr möglich. Seine Geschwindigkeit war beim Zusammenstoß noch so hoch, dass er die vier vor ihm befindlichen Fahrzeuge zusammenschob. Durch den Unfall verletzten sich insgesamt vier Fahrzeuginsassen leicht. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 90.000 Euro. Außerdem kam es zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr, da der linke Fahrstreifen zur Bergung der Fahrzeuge erst von der Feuerwehr und im Anschluss von der Straßenmeisterei Bad Staffelstein gesperrt werden musste.

Polizeiinspektion Bayreuth Stadt und -Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Illegale Müllentsorgung

Igensdorf. Im Laufe des Novembers wurden in einem Waldstück in Verlängerung der Straße „Am Lindelbach“ insgesamt sieben Reifen von einem unbekannten Täter unerlaubt abgelagert. Die Polizei Ebermannstadt bittet um Hinweise, falls jemand verdächtige Beobachtungen im Zeitraum 12.11.2024 bis 26.11.2024 machen konnte.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

Heroldsbach. Am Riegelberg beschädigte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen den Gartenzaun eines dortigen Einfamilienhauses. Er flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,00 EUR. Zeugen zum Vorfall werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Forchheim zu melden. (Tel. 09191/7090-0).

Forchheim. Eine 66-Jährige parkte am Dienstagmorgen ihren PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bamberger Straße. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie einen Schaden an ihrem Ford. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,00 EUR. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen (Tel. 09191/7090-0).

Forchheim. Am Dienstagnachmittag befuhr ein 66-jähriger PKW-Fahrer die Theodor-Heuss-Allee. Beim Spurwechsel touchierte dieser mit seiner linken Fahrzeugseite den rechten vorderen Kotflügel vom PKW eines 22-Jährigen. Anschließend entfernte sich der 66-Jährige ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Ermittlungen konnte er an seiner Wohnanschrift angetroffen und als Verursacher festgestellt werden. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten. An den beiden PKWs entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,00 EUR.

Diebstähle

Pinzberg. Im Zeitraum vom 14.11. bis 25.11. entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Rüttelplatte der Marke Bomag von einer Baustelle am Bahnübergang. Der Entwendungsschaden liegt bei ca. 1.500,00 EUR. Hinweise zum Täter bzw. Verbleib der Maschine nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen (Tel. 09191/7090-0).

Forchheim. Eine 76-Jährige versuchte am Dienstagnachmittag mehrere Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Bamberger Straße zu entwenden. Diese füllte sie in ihren mitgeführten Rollkoffer. An der Kasse wollte sie lediglich zwei Produkte bezahlen. Durch den Ladendetektiv konnte sie im Kassenbereich aufgehalten werden. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahl ist die Folge. Ihr wurde zu dem ein lebenslanges Hausverbot erteilt. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 150,00 EUR.

Sonstiges

Forchheim. Am Dienstagabend befuhr eine 54-Jährige mit ihrem Fahrrad die Hauptstraße in Richtung Innenstadt. Aufgrund ihrer Fahrweise in Schlangenlinien wurde sie einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und ihre Weiterfahrt wurde unterbunden. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erhielt sie zu dem.

Forchheim. Ein 57-jähriger PKW-Fahrer befuhr gegen Mitternacht die Straße An der Regnitzbrücke. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen und eine leere Bierflasche in der Fahrertür festgestellt werden. Der freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt unterbunden und sein PKW verkehrssicher abgestellt. Es muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und Fahrverbot rechnen.

Forchheim. Ein 45-jähriger PKW-Fahrer befuhr wenig später ebenfalls die Straße An der Regnitzbrücke und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei diesem konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Anschließend erfolgte eine Blutentnahme. Auch ihm wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Pkw beschädigt – 6.000€ Sachschaden

LICHTENFELS. Dienstag, zwischen 12 Uhr und 14:15 Uhr, verkratzte ein bislang unbekannter Täter die linke Fahrzeugseite eines, in der Elisabethenstraße parkenden Seats.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000€.

Zeugen der Tat werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 09571/95200 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Vereinsheim

ALTENKUNSTADT – LKR. LICHTENFELS. Im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 8 Uhr, verschaffte sich ein bislang Unbekannter durch die aufgebrochene Eingangstür Zutritt in ein Sportheim in der Klosterstraße und entwendete eine Geldkassette mit ca. 50€ Inhalt.

Der Schaden, welchen der Täter am Gebäude verursachte, beläuft sich auf rund 1.000€.

Die PI Lichtenfels bittet um Mithilfe und nimmt hierzu sachdienliche Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 09571/95200 entgegen.

Smartphone gestohlen

LICHTENFELS. Am Montagmorgen fuhr ein 17-Jähriger mit dem Regionalexpress von Schney nach Lichtenfels. Beim Ausstieg am Bahnhof Lichtenfels bemerkte der junge Mann, dass er sein Mobiltelefon auf seinem Sitzplatz im Zug vergessen hatte. Als er direkt dorthin zurückging, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter das Mobiltelefon entwendet hat. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte beschädigen Gartenleuchte

LICHTENFELS – SCHNEY. Im Ortsteil Schney kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Gartenlampe eines Anwesens in der Friedrich-Ebert-Straße. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.

Trickdieb entwendet Goldkette

LICHTENFELS. Bereits am vergangenen Freitag ereignete sich ein Diebstahl in der Bamberger Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Ein 78-Jähriger wurde dort von einem männlichen Tatverdächtigen zunächst in ein Gespräch verwickelt. Im weiteren Verlauf gelang es dem Täter durch Täuschung des 78-Jährigen eine Goldkette zu entwenden, welche dieser um den Hals trug. Der männliche Täter konnte unerkannt vom Tatort flüchten. Die entwendete Kette hatte einen Wert von ca. 1500 Euro. Zeugen, welche den Vorgang auf dem Parkplatz beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 in Verbindung zu setzen.