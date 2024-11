Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 27.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

Parfum im großen Stil entwendet

Am späten Dienstagnachmittag ertappte der Detektiv eines Drogeriemarktes eine 37-jährige Frau sowie deren 28-jährigen Begleiter beim Diebstahl von insgesamt 15 Packungen Parfum.

Der Ladendetektiv wurde auf das Pärchen aufmerksam, da sich diese in verdächtiger Weise zwischen den Verkaufsregalen aufgehalten haben. Schließlich konnte er beobachten, wie die 37-jährige Frau aus dem Landkreis Fürth ein Parfum unter ihrer Oberbekleidung versteckte.

Als die beiden Tatverdächtigen nach Eintreffen der Polizei durchsucht wurden, staunten die Beamten nicht schlecht. Die Frau hatte unter ihrer Oberbekleidung acht Parfumflacnos versteckt. Bei ihrem Begleiter förderte die Durchsuchung sieben Packungen Parfum ans Tageslicht.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 2.260 Euro.

Die Staatsanwaltschaft stellte gegen das Diebespaar Haftantrag über welchen heute am Amtsgericht Erlangen entschieden wird.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Heßdorf – In Hesselberg wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Neuhauser Straße ein schwarz-grünes Fahrrad der Marke Bulls i.W.v. 300 Euro vom Hof eines Mehrfamilienhauses durch einen unbekannten Täter entwendet.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter 09132/78090 entgegen.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Pkw wiederholt mutwillig beschädigt

Der weiße Ford Fiesta einer Anwohnerin der Dorfstraße in Adelsdorf wurde nun zum wiederholten Male von einem unbekannten Täter angegangen. Nachdem seit Mai 2023 immer wieder abwechselnd Luft aus den Reifen gelassen worden war, wurde in der Zeit von Montagnachmittag 14.00 Uhr bis Dienstagmorgen 03.45 Uhr eine Schraube in den rechten Vorderreifen gedreht. Der Schaden wird mit 250 Euro angegeben. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, möge bitte sich bei der PI Höchstadt a.d. Aisch unter der Telefonnummer 09193/63940 melden.

Kontrolle wegen fehlendem Versicherungskennzeichen

Ein 23jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am Dienstagmorgen auf dem Rad-/Fußweg entlang der B 470 aufgrund eines fehlenden Versicherungskennzeichen von Beamten der Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch kontrolliert. Neben dem fehlenden Versicherungsschutz wurde dann noch Alkohol- und Drogenkonsum bei ihm festgestellt, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Mann wurde angezeigt, seine Fahrt war am Kontrollort im Gewerbegebiet Gremsdorf zu Ende.