Kirchehrenbacher Jugendfeuerwehr absolvierte 2024 straffes Programm

Prüfungen und Wettkämpfe dominierten

Mit der Teilnahme an drei Prüfungen und zwei Wettbewerben war bei der Kirchehrenbacher Jugendfeuerwehr im abgelaufenen Jahr eine Menge geboten. Bei der Jahreshauptversammlung des Feuerwehrnachwuchses wurde auf ein fleißiges Jahr zurückgeschaut.

Jugendsprecher Raphael Götz zählte unter anderem das Christbaumsammeln, die Unterstützung bei der Langen Nacht und dem 20. Kinderfeuerwehr-Geburtstag sowie die bevorstehende Weihnachtstrucker-Aktion auf. Außerdem konnte mit Spendengeldern der Radio Bamberg-Dorftour (2023) ein neue fahrbare Spritzwand gekauft. Außerdem gab es eine Radtour und ein gemeinsames Grillen.

Jugendwart Daniel Müller listete – in seinem ersten Jahr in dieser Funktion – insgesamt 51 Übungen auf. Zusammen mit Verwaltung und Organisation stehen 1.253 Stunden Jugendarbeit in der Statistik.

Vier Mädchen und Jungs wechselten mit dem 12. Geburtstag aus der Kinder- in die Jugendfeuerwehr, mit ihrem 18. Geburtstag stehen zwei Jugendliche jetzt als Einsatzkräfte zur Verfügung. Derzeit besteht die Jugendfeuerwehr aus elf Jungs und Mädchen. Unterstützt hatten den Jugendwart die Betreuer Max Dietz und Johannes Götz.

In Sachen Wettbewerbe und Prüfungen wurde 2024 „alles abgeräumt“: Kreisjugendolympiade, Bayerische Jugendleistungsprüfung, Bezirksjugendleistungsmarsch, Deutsche Jugendleistungsprüfung und Jugendwissenstest standen auf dem Programm. Nebenbei beendeten schon zu Jahresbeginn fünf Jugendliche auch noch die Feuerwehr-Grundausbildung mit Bravour.

Für die Gemeinde war 2. Bürgermeister Michael Knörlein anwesend und lobte die Jugendlichen für ihr Engagement in der gemeindlichen Einrichtung. Im Namen des Fördervereins dankte Vorsitzende Maria Müller, vor allem für die Beteiligung und Unterstützung bei den Vereinsterminen. „Macht weiter so!“.

Kommandant Sebastian Müller schloss sich an: „Der Hammer was da wieder alles durchgeführt wurde! Bei allen Prüfungen und Wettkämpfen im Kreis dabei, zahlreiche Übungen und dann die üblichen weiteren Aktionen – die Feuerwehrführung ist sehr, sehr stolz auf euch!“

Info:

Die Jugendfeuerwehr richtet wieder eine Sammelstelle für Pakete für die Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter Bayern ein. Fertige Pakete können am Sonntag, 1. Dezember, und am Samstag, 7. Dezember, von jeweils 10 bis 14 Uhr am Feuerwehrhaus vorbeigebracht werden.

Alle Infos dazu gibt es im Internet unter www.feuerwehr-kirchehrenbach.de.