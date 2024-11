Hirschaider lesen aus ihren Lieblingsbüchern

Der literarische Salon – seit Jahren ein fester Termin im Hirschaider Veranstaltungskalender. Immer am Freitag vor dem ersten Advent treffen sich um 19 Uhr im Schloss Sassanfahrt Literaturbegeisterte, um sich Inspirationen zu holen und Lieblingsbücher vorzustellen.

Einst initiiert von Heidi Pfeffermann von der Frühförderstelle der Lebenshilfe, hat sich der gesellige Bücherabend längst zu einer festen Größe gemausert. Die Idee ist aber geblieben: jeweils vier Personen bekommen 15 Minuten Zeit, um Auszüge aus Romanen oder Sachbüchern zu lesen, die sie besonders beeindruckt oder die ihnen schöne Stunden geschenkt haben. Darunter waren schon Bürgermeister, Marktgemeinderäte, Vereinsvorstände, Geistliche oder Repräsentantinnen und Repräsentanten des Bildungs- und Kultursektors. Stets geht es darum, Lust auf Bücher zu machen, Neues vorzustellen und die Freude am Lesen zu teilen. Mittlerweile liegt die Organisation in Händen des Vereins Kunst- und Kulturbühne Hirschaid e.V., der Gemeindebücherei Hirschaid und der Pfarrbücherei Sassanfahrt. Das Team aus Annette Schäfer, Karin Betz und Sabine Jentsch spricht mögliche Leserinnen und Leser an und stellt das Programm zusammen. Umrahmt wird die Lesestunde stets von verschiedenen musikalischen Könnern wie in diesem Jahr von der Akkordeonspielerin Evelyn Borchard, die französisch inspirierte Musik spielen wird.

Seit 2023 kommen auch die Kleinsten nicht zu kurz, denn bereits um 17 Uhr findet der Kindersalon in Kooperation mit der Julius-von-Soden-Schule Sassanfahrt statt. Die beiden Büchereien organisieren ein Bilderbuchkino mit spannenden Geschichten und bunten Bildern. Mit einem frisch geschmückten Christbaum stimmt der Literarische Salon jedes Jahr auf die Adventszeit ein. Neugierig geworden? In diesem Jahr lädt das Organisationsteam am Freitag, den 29. November um 19 Uhr ins Schloss Sassanfahrt (Schlossplatz 1, 96114 Hirschaid) zum Literarischen Salon, schon um 17 Uhr steigt der Kindersalon mit Bilderbuchkino.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen.