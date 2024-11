Ehrungen beim ASB Erlangen-Höchstadt e.V.

Am vergangenen Wochenende fand eine besondere Veranstaltung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Erlangen-Höchstadt statt, um langjährige Mitglieder und engagierte Ehrenamtliche zu würdigen. Die Vorstandsvorsitzende, Martina Grimm, eröffnete die Feier mit herzlichen Worten und einem Dankeschön für das außergewöhnliche Engagement aller Anwesenden.

Anschließend folgten Grußworte von Herzogenaurachs Bürgermeister, Dr. German Hacker, der auch die Ehrungen vornahm.

Nach der feierlichen Ehrung hatten die Gäste die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen und die angenehme Atmosphäre zu genießen. Mit knapp 11.000 Mitgliedern, ca. 40 hauptamtlichen Mitarbeitern und rund 100 Ehrenamtlichen, die sich in verschiedenen Bereichen wie dem Bevölkerungsschutz, dem ASB Kleiderkaffee, dem Patientenhilfsdienst, der ASJ (Arbeiter-Samariter-Jugend) und dem Wünschewagen engagieren, ist der ASB in Erlangen und Erlangen-Höchstadt breit aufgestellt.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Hans-Jürgen Dachert geehrt. Seit 50 Jahren sind Erika Zuber, Herbert Händel und Dr. Edgar Reim ASB Mitglied. Für 40 Jahre wurde der ASB Landesarzt, Dr. Christoph Grimm geehrt. Karsten Fischkal, ehemaliger ASB Geschäftsführer und heutiger Bürgermeister in Adelsdorf wurde für 30 Jahre und Roswitha Wintrich für 25 Jahre geehrt. Des Weiteren erhielt Michael Nissen, für sein hohes und langjähriges Engagement das ASB Ehrenkreuz in Gold und Jannik Dietz das ASB Ehrenkreuz in Bronze.