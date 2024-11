Eggolsheimer SAM Coating GmbH spendet an die Chorakademie Weißenohe

Der geschäftsführende Gesellschafter der SAM Coating GmbH, Dr. Andreas Schneider, und die Geschäftsführerin der Firma, Frau Alexandra Hollweck, übergaben dem 1. Vorsitzenden des Fördervereins Chorakademie Weißenohe Eduard Nöth bei einem Firmenbesuch eine Spende über 500 Euro und unterstützen damit das überregional bedeutsame Kulturelle Vorzeigeprojekt Corakademie des Fränkischen Sängerbundes im ehemaligen Benediktinerkloster Weißenohe. Die SAM Coating GmbH ist vor 13 Jahren in Eggolsheim von Dr. Andreas Schneider gegründet worden und zwischenzeitlich in der Bahnhofstraße in einem Neubau erfolgreich tätig. Das hochmoderne Unternehmen ist als Metalloberflächenveredler auf die Werkzeugbeschichtung und Veredlung von Bauteilen spezialisiert.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Programm des Eggolsheimer Adventsmarkts Samstag, 30. November 15:00 Uhr Öffnen der Marktstände 17:00 Uhr Offizielle Eröffnung zusammen mit dem Eggolsheimer Christkind umrahmt vom Musik-… Eggolsheimer Tischtennisherren treffen auf SV Schott Jena 2 Am Sonntag, 24.11.2024 ab 10.00 Uhr treffen in der Tischtennisregionalliga Süd die Eggolsheimer Tischtennisherren in der heimischen Eggerbachhalle auf den… Eggolsheimer Adventsmarkt 2024 In der diesjährigen Vorweihnachtszeit lädt der Markt Eggolsheim zum Besuch des alljährlichen Adventsmarktes ein und heißt seine Gäste aus nah… Sitzung des Eggolsheimer Marktgemeinderates Sitzung des Marktgemeinderates am Dienstag, 19. November 2024 um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Tagesordnung Öffentliche Sitzung Eröffnung der…