Gemeinschaft und Unterstützung: Diakonieverein spendet an Alltagsbegleiter in Kunreuth

Pfarrer Jochen Müller und der Kassier des Diakonievereins, Harald Hetzner, besuchten kürzlich die Betreuungsgruppe Lebensspuren im Kunreuther Rathaus. Sie brachten eine Überraschung mit: Der Diakonieverein Kunreuth unterstützte die Alltagsbegleiter erneut mit einer großzügigen Spende von 3.000 €. Diese zweite Zuwendung folgt einer gleich hohen Spende vor zwei Jahren. Die Mittel des Diakonievereins sollen vor allem Menschen zugutekommen, die diakonische und karitative Hilfe benötigen. Die Alltagsbegleiter setzen diese Unterstützung vor Ort um. Sie sind ein Zweig des Vereins Kunreuth – hier lässt sich’s leben.

In den Gemeinden Kunreuth, Pinzberg, Wiesenthau, Hetzles, Effeltrich, Igensdorf, Hiltpoltstein und Gräfenberg schließen die Alltagsbegleiter eine Lücke zwischen Sozialstationen, ambulanten Pflegediensten und Tagespflegen – nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Sie helfen dort, wo Entlastung nötig ist: bei Aktivitäten, Arztbesuchen, Behördengängen, Fahrdiensten, Einkäufen, der Zubereitung kleiner Mahlzeiten, Besuchsdiensten für Gespräche oder Spiele, der Organisation regelmäßiger Betreuungsgruppen, der Versorgung von Haustieren und Blumen sowie der Pflegeberatung. Dieses Angebot entlastet Angehörige und eröffnet neue Perspektiven.

Die Mitglieder des Diakonievereins zeigten sich beeindruckt vom Erfolg der Alltagsbegleiter und möchten deren wertvolle Arbeit weiter fördern. In Kunreuth bieten die Alltagsbegleiter eine Betreuungsgruppe für hilfsbedürftige Gemeindemitglieder aus Kunreuth und den umliegenden Gemeinden an. Das Angebot richtet sich an Senioren und Menschen mit Unterstützungsbedarf, die in Gemeinschaft Zeit verbringen und verschiedene Aktivitäten genießen möchten.

Die Betreuungsgruppe trifft sich derzeit alle zwei Wochen donnerstags von 12:00 bis 16:00 Uhr im Rathaus in Kunreuth. Das Programm umfasst Gedächtnistraining, gemeinsames Mittagessen, Gesellschaftsspiele, jahreszeitliche Themen und Ausflüge. Die Teilnehmer schätzen besonders die Gemeinschaft, die abwechslungsreichen Aktivitäten und das leckere Essen.

Der Diakonieverein Kunreuth wurde 1981 gegründet, um die Diakoniestation Gräfenberg zu fördern und in Kunreuth und den umliegenden Ortschaften Hilfe und Betreuung für Menschen in Not zu bieten. Die Satzung des Vereins betont den Zweck, zeitgemäße Diakonie in der Gemeinde zu praktizieren und dort tätig zu werden, wo Menschen Unterstützung benötigen. Der Vorstand des Vereins besteht aus Pfarrer Jochen Müller, Charlotte Komma, Harald Hetzner und Gabi Wohlhöfer.