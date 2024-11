CSU Burgebrach dankt langjährigen Mitgliedern

Baptist Göller zum Ehrenmitglied ernannt

Der Ehrungsabend der CSU Burgebrach fand kürzlich im Schützenhaus statt. Unter dem Motto: „Die Wurzel der Freude ist Dankbarkeit.“ – David Steindl-Rast- begrüßte der Ortsvorsitzende Johannes Maciejonczyk die zahlreich erschienenen Mitglieder.

In stimmungsvollem Ambiente stieg man nach einem gemeinsamen Festessen unter musikalischer Begleitung von Andrea und Jürgen Gehrke in den Ehrungsabend ein.

Ehrengast war die stv. Generalsekretärin der CSU, Frau Tanja Schorer Dremel, die die herzlichen Glückwünsche des Parteivorstandes, des Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder überbrachte. In ihrer Festrede verwies sie auf ihre fränkischen Wurzeln in Zeckendorf und untermauerte die Wichtigkeit des Zusammenhalts innerhalb der CSU. Allen langjährigen Mitgliedern dankte Sie für ihr Engagement und die Unterstützung. Auch Landrat Johann Kalb unterstrich in seinem Grußwort die Dankbarkeit für die jahrelange Treue zum Ortsverband und übermittelte auch die besten Glückwünsche von Thomas Silberhorn, MdB und Holger Dremel, MdL.

Johannes Maciejonczyk gratuliert mit Stolz zu diesen verdienten Ehrungen und bedankt sich für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten Jahr(zehnt)en bei den Geehrten:

Für 10/15 Jahre wurden geehrt:

Edda Leibach, Helmut Fischer, Johannes Maciejonczyk, Hans-Georg Macienjonczyk, Rosalinde Maciejonczyk, Ernst Röckelein, , Anette Röckelein, Gerhard Martin, , Christian Kaiser, Stefan Röckelein, Johannes Scherm, Sebastian Selig

Für 20/25 Jahre

Markus Mehlhorn, Franz-Josef Kaiser, Friedrich Selig, Maria Ludwig, Heinrich Schiller, Heiko Panzer, Hedwig Röckelein, Peter Röckelein, Bernhard Lindner, Marci Christel, Kathinka Kraus

Für 30/35

Vitus Beck, Anni Böhm, Cornelia Bogensperger, Helmut Thomann, Peter Ludwig, Herbert Krebs, Georg Bogensperger

Für 40/50/55

Baptist Göller, Jürgen Schmitt, Georg Dürbeck, Norbert Böhm, Georg Winkler, Ingrid Volk, Heinrich Volk

Für 65 Jahre und somit ältestes Mitglied der CSU wurde Walter Spreidler aus Burgebrach ausgezeichnet, der leider nicht anwesend sein konnte. Die Urkunde sowie ein Präsent werden persönlich nachgereicht.

Höhepunkt des Abends war die Ernennung von Baptist Göller zum Ehrenmitglied der CSU Burgebrach. Er hat den Ortsverband mit seinem unermüdlichen Einsatz in den letzten 50 Jahren maßgeblich mitgeprägt.