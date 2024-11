BBC Bayreuth empfängt die BC Nürnberg Falcons

Ein hochinteressantes Spiel zweier Teams auf Augenhöhe, die beide ihre aktuell aufsteigenden Formkurven bestätigen wollen, ist beim Frankenderby in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga Pro A zu erwarten, wenn am Sonntag, 1. Dezember, um 16.30 Uhr der BBC Bayreuth die BC Nürnberg Falcons empfängt.

Die Nürnberg Falcons befinden sich als Team aus dem unteren Tabellendrittel im Aufwärtstrend: Nach anfangs acht Niederlagen gab es zuletzt einen grandiosen Heimsieg gegen Phönix Hagen und einen Overtime-Erfolg in Koblenz. Zuvor wurde nach sieben Saisonspielen Headcoach Virgil Matthews entlassen, Falcons- Urgestein und Geschäftsführer Ralph Junge übernahm wieder die Trainingsleitung. Verletzungsprobleme hatten die Nürnberger von Saisonbeginn an: Matthew Meredith und der nach einem Gastspiel im österreichischen Traiskirchen zu den Mittelfranken zurückgekehrte Evan Taylor fallen beide langfristig aus.

Aktueller Topscorer mit im Schnitt 18,4 Punkten ist der aus der NBA G-League zu den Falcons gewechselte Gabriel Kalscheur. Kalscheur war zuletzt beim Sieg in Koblenz auch mit 29 Zählern Top-Scorer. Seit drei Spielen läuft der nachverpflichtete Calhoun Sardaar, der aus Nord-Mazedonien aus der ABA-League nach Nürnberg kam, für das Team aus der Noris auf und hat bisher im Schnitt 16 Punkte gescored. Top-Rebounder der Falcons ist Julius Wolf mit durchschnittlich 7,1 abgegriffenen Bällen.

Unter den Brettern arbeitet der aus Koblenz gekommene und im Bamberger Nachwuchsprogramm ausgebildete, 2,12 Meter große Leo Saffer. Aus der College-Liga NCAA kam der 2,06 Meter große US-Neuzugang Damian Forrest. Neu ist auch der U18-Europameister Tom Stoiber. Im Backcourt wichtig sind ferner die etablierten Akteure Dan Monteroso und Tim Köpple. Jüngst wurde noch Vincent Friederici für den Kader nachverpflichtet. Der gebürtige Berliner, der in der vergangenen Saison in Bochum spielte, dann in seine Heimat zu den Berlin Braves in die Pro B ging und dessen kürzlich angestrebter Wechsel nach Kanada mittlerweile gescheitert ist, erhofft sich in Nürnberg eine neue Chance, sein Können in der Pro A zu beweisen.

BBC-Headcoach Florian Wedell erklärte, dass sich Nürnberg nach einem sehr anspruchsvollen Start mit teilweise knappen Niederlagen gegen starke Teams der Liga gefangen und über die vergangenen Wochen mit den beiden Siegen gegen Hagen und in Koblenz ein Momentum entwickelt habe. Mit Vincent Friederici hätten die Falcons nochmal einen Spieler verpflichtet, der auf den deutschen Positionen nochmal für eine andere Tiefe und Scoringqualität sorge.

„Nürnberg ist eine sehr interessante Mannschaft mit einigen sehr talentierten Spielern, insbesondere auf den Import-Positionen sind mit Gabriel Kalscheur und Calhoun Sardaar zwei Akteure dabei, die richtig Scoren können, was sie in den vergangenen Spielen auch unter Beweis gestellt haben. Vom Spielstil unterscheiden sich der BBC und die Falcons etwas, wobei Nürnberg nach dem Trainerwechsel nochmal einen etwas anderen Stil entwickeln wird. Alles, was unter dem neuen Headcoach gespielt wird, ist aktuell noch nicht absehbar. Insofern wird interessant zu sehen sein, wie Nürnberg aus der Länderspielpause herauskommt. Ich gehe davon aus, dass da einiges noch entwickelt und nachjustiert wurde. Die Falcons haben jedenfalls Potenzial und sicher auch Selbstbewusstsein aufgebaut. Für uns geht es darum, das selbst auch gefundene Selbstbewusstsein nach dem tollen Sieg in Kirchheim zu bestätigen und nach der Länderspielpause nochmal eine ähnliche energetische Leistung zu zeigen. Ich gehe davon aus, dass Tehree Horn nach seiner Verletzungspause ins Team zurückkehrt und wir somit personell gestärkt in die Partie gegen Nürnberg gehen. Wir haben ein paar gute freie Tage hinter uns und sind wieder intensiv ins Training eingestiegen. Am Sonntag ist ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten mit toller Intensität und zwei Teams, die beide ihre aufsteigende Formkurve bestätigen wollen. Für uns geht es darum, unsere Gewohnheiten weiter zu festigen und mit hoher Intensität und Kampfbereitschaft ins Spiel zu gehen. Wir wollen von Anfang an unser Tempo dem Spiel aufdrücken und Nürnberg in unsere Art zu spielen zwingen“, kündigte Florian Wedell an.

Der Sonntag, 1. Dezember, ist als Basketball-Inklusionsspieltag in der Oberfrankenhalle geplant. Vor dem Frankenderby in der Pro A treffen bereits um 13 Uhr die Rollstuhlbasketballer des RSV Bayreuth in der RBBL auf die Doneck Dolphins Trier. Die Tickets für den BBC Bayreuth sind auch gültig für das Spiel des RSV Bayreuth. Die Halle muss zwischen den Spielen kurz verlassen werden, die Gaststätte bei der Oberfrankenhalle wird dafür geöffnet sein.

Im Rahmen des Frankenderbys soll auch Bastian Doreth eine besondere Ehrung der Bayreuther Basketballer erhalten, indem sein Trikot mit der Nummer 10 unters Hallendach gezogen wird. Der langjährige Mannschaftskapitän, Publikumsliebling und Nationalspieler des BBC ließ in der vergangenen Saison seine aktive Karriere in seiner Heimat bei den Nürnberg Falcons ausklingen.