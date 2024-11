Aktion „Kinderbaum – ein schönes Fest für jedes Kind“ in Coburg

Weihnachten ist die Zeit des Gebens – helfen Sie mit, Kinderaugen zum leuchten zu bringen!

Weihnachten ist für viele eine Zeit der Freude, des Beisammenseins und der strahlenden Kinderaugen. Doch nicht alle Familien können sich Geschenke leisten oder ihren Kindern einen besonderen Moment unter dem Weihnachtsbaum ermöglichen. Die Aktion „Kinderbaum – ein schönes Fest für jedes Kind“ möchte genau hier helfen und sicherstellen, dass auch diese Kinder ein frohes Weihnachtsfest feiern können.

Bereits zum 12. Mal organisieren die Stadt Coburg (Stabsstelle Demografie, Bildung & Familie), der Lions Club Coburg Veste und die HUK-COBURG dieses Herzensprojekt, das Coburger Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bietet, Kinder aus finanziell benachteiligten Familien zu beschenken.

Ab Montag, dem 25. November 2024, stehen die festlich geschmückten Kinderbäume in der Hauptstelle der Sparkasse Coburg-Lichtenfels am Markt sowie im HUK-COBURG-Gebäude für Mitarbeitende. An den Bäumen hängen Wunschzettel von Kindern aus der Region, deren Wünsche von Stiften über Jacken bis hin zu kleinen Herzenswünschen wie Gutscheinen reichen.

Dominik Sauerteig, Oberbürgermeister der Stadt Coburg, betont die Bedeutung des Projekts: „Der Kinderbaum zeigt, wie stark die Solidarität in unserer Stadt ist. Mit jeder erfüllten Karte schenken wir nicht nur ein Geschenk, sondern auch Hoffnung und Freude. Mein herzlicher Dank gilt allen, die diese wundervolle Aktion unterstützen.“ Can Aydin, 3. Bürgermeister der Stadt Coburg, ergänzt: „Ich kann mich den Worten unseres Oberbürgermeisters nur anschließen: Der Kinderbaum ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie sehr unsere Stadtgesellschaft zusammenhält. Diese Aktion zeigt, dass wir nicht wegsehen, sondern gemeinsam dafür sorgen, dass auch Kinder aus benachteiligten Familien die Freude an Weihnachten erleben können.“

Auch der Lions Club Coburg Veste, als Mitinitiator der Aktion, hebt die Bedeutung des Engagements hervor: „Das Schöne an dem Projekt ist aus unserer Sicht, dass Menschen direkt für Kinder ganz persönlich etwas tun können. Die Kinder schreiben ihre Wünsche auf Kärtchen und die können dann von jedem mitgenommen werden. Die Geschenke sind so liebevoll verpackt und oft auch mit einer kleinen Botschaft versehen, das ist wirklich sehr schön anzusehen. Deshalb freuen wir uns jedes Jahr auf diese weihnachtliche Aktion“, berichten der Past-Präsident des Lions Club Coburg Veste, Dr. Carsten Ritzau und Dieter Ritz vom Lions Club Coburg Veste stolz.

„Für viele der Kinder ist der Kinderbaum die einzige Möglichkeit, ein Weihnachtsgeschenk zu bekommen. Es rührt uns immer wieder zu sehen, wie vielfältig unsere Wunscherfüllerinnen und Wunscherfüller sind – von Familien und Seniorinnen bis hin zu jungen Menschen oder solchen, die selbst nur wenig haben, aber trotzdem gerne teilen. Ihr Beitrag zaubert ein Lächeln in ein Kinderherz und gibt diesen Kindern das Gefühl, dass sie nicht vergessen werden. Dafür danken wir allen von Herzen,“ ergänzt Bianca Haischberger, Leiterin der Stabsstelle Demografie, Bildung & Familie.

Die Partner der Aktion sind ebenfalls mit viel Herzblut dabei:

Dr. Martin Faber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Coburg – Lichtenfels:

„Der Kinderbaum ist seit vielen Jahren eine tolle Aktion, um Kindern und Jugendlichen, denen es nicht so gut wie uns geht, eine Freude zu Weihnachten zu machen. Deshalb halten wir auch in diesem Jahr an der Tradition fest und stellen die Bäume sowie unsere Kundenhalle am Marktplatz in Coburg wieder zur Verfügung.“

Manuela Glaser, Leiterin der Abteilung People & Culture der HUK-COBURG:

„Viele Kolleginnen und Kollegen freuen sich jedes Jahr auf die Kinderbaum-Aktion und sind enttäuscht, wenn sie keinen Wunsch mehr erfüllen können. Es ist schön zu sehen, wie stark unser Engagement hier gelebt wird.“

So funktioniert die Kinderbaum-Aktion:

Anhänger abholen: Vom 25. November bis 6. Dezember 2024 in der Sparkasse Coburg-Lichtenfels (Hauptstelle am Marktplatz).

Geschenk besorgen: Erfüllen Sie den Wunsch des Kindes mit einem Geschenk im Wert von maximal 50 €.

Geschenk einpacken: Verpacken Sie das Geschenk liebevoll.

Anhänger anbringen: Hängen Sie den Wunschzettel gut sichtbar ans Geschenk. Gerne können Sie persönliche Zeilen hinzufügen.

Geschenk abgeben: Bringen Sie Ihr Geschenk bis spätestens 4. Dezember 2024 in die Stabsstelle Demografie, Bildung und Familie der Stadt Coburg, Herrngasse 19 .

Weitere Informationen finden Sie unter www.coburg.de/kinderbaum