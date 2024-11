AELF Bamberg vermittelt hauswirtschaftliche Alltagskompetenzen

Informationen für Lehrkräfte und Referenten

Wie decke ich richtig einen Tisch? Wie kann ich beim Reinigen der Böden helfen? Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Und wie kann ich zu einem nachhaltigen Leben beitragen? Unter anderem solche Fragen beantworten die Programme für hauswirtschaftliche Alltagskompetenzen des Kompetenzzentrum für Hauswirtschaft (KoHW). Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Bamberg stellte einige der Programme nun in zwei Online-Schulungen vor.

Im Rahmen des Konzepts „Schule fürs Leben“ sollen Schülerinnen und Schüler mindestens zweimal in ihrer schulischen Laufbahn an einer Projektwoche zu Alltagskompetenzen teilnehmen. Dabei können sie Praxiserfahrungen beispielsweise in den Bereichen Hauswirtschaft oder Ernährung sammeln und so ihre Alltagskompetenzen stärken. Das KoHW hat hierzu verschiedene hauswirtschaftliche Programme entwickelt. In ihnen können die Schüler spielerisch verschiedene Fähigkeiten im Haushalt erlernen und direkt zuhause anwenden.

Die Schmutzjäger

Dieses Programm richtet sich an die Sekundarstufe 1. Dabei werden die Kinder von zwei Agenten auf ihrer Mission begleitet, das richtige Reinigungsmittel für ihren Schmutz zu finden. Auf dem Weg dahin lernen die Schülerinnen und Schüler, dass bei Reinigungsmitteln weniger oft mehr ist und wie sie zuhause richtig reinigen.

Mensa-Hero – Hauswirtschaft am Mittagstisch

Auch das Programm Mensa-Hero ist für die erste Sekundarstufe gedacht. Hier bearbeiten die Kinder verschiedene Stationen rund um das Mittagessen in der Schulmensa. Dabei reichen die Themen von Hygiene und Tischmanieren bis hin zum richtigen Einräumen einer Spülmaschine.

KonsUmwelt

Im zweiten Teil wurden die KonsUmwelt-Programme für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 vorgestellt. Bei KonsUmwelt lernen die Kinder, was Nachhaltigkeit bedeutet.

Sie setzen sich selbstständig mit ihrem Konsum in allen Bereichen auseinander – von Kleidungsstück bis Mittagessen. Dabei geht es auch um eine Bewusstseinsschaffung für mehr nachhaltiges Verhalten.

Die Unterlagen für die verschiedenen Programme können beim KoHW bestellt und teilweise bei den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ausgeliehen werden.

Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Themen waren die Schulungen ein voller Erfolg. Vielleicht heißt es deshalb bald in einigen Bamberger Haushalten: „Mama, kann ich dir im Haushalt helfen?“