1. Damenmannschaft der DJK Eggolsheim erfolgreich gegen TV Fürth 1860 II

Am vergangenen Samstag, den 23. November 2024, trat die 1. Damenmannschaft der DJK Eggolsheim auswärts gegen den TV Fürth 1860 II an. Trotz einer angespannten Personalsituation war das Ziel klar: Ein „Must-Win-Spiel“, um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sichern.

Die Eggolsheimer Damen starteten mit viel Energie ins Spiel und setzten von Beginn an auf eine aggressive Netzarbeit. Während sich die Damen aus Eggolsheim in Block und Angriff dominant zeigten, verhinderten anfängliche Abstimmungsprobleme in der Annahme eine klarere Führung. Mit zunehmender Spieldauer stabilisierte sich das Team und gewann den ersten Satz souverän mit 25:20.

Im zweiten Satz zeigte sich ein ähnliches Bild. Die DJK überzeugte durch konsequente Offensivaktionen, ließ den Gegnerinnen jedoch durch Eigenfehler immer wieder die Möglichkeit aufzuholen. Eine Auszeit von Coach Reichold brachte die Wende und das Team erarbeitete sich erneut einen kleinen Vorsprung, den es bis zum Satzende verteidigte (25:22).

Mit der Sicherheit der 2:0-Führung gingen die Eggolsheimerinnen gestärkt in den dritten Satz. Auch wenn die Kräfte langsam schwanden, zeigte das Team eine starke kämpferische Leistung. Ein entscheidender Ballwechsel bei 17:15 brachte die Vorentscheidung, und die DJK ließ nichts mehr anbrennen. Der dritte Satz ging mit 25:17 an die Damen I aus Eggolsheim, die damit einen verdienten 3:0-Sieg feierten.

Insgesamt zeigte die DJK eine geschlossene Mannschaftsleistung, die den ersten Nichtabstiegsplatz sichert und Hoffnung für die kommenden Spiele macht. So empfängt die DJK nach einer dreiwöchigen Spielpause am 15. Dezember die Damen I vom VG Bamberg, sowie die Damen vom TV Furth im Wald. Mit dem neu gewonnenen Selbstbewusstsein will das Team weitere Punkte einfahren und den Klassenerhalt sichern.

Formularende