Weihnacht in Forchheim

Die Straßen sind weihnachtlich beleuchtet, die Engel stehen in den Startlöchern, der städtische Weihnachtsbaum steht schon – die Vorboten der Forchheimer Weihnacht in der historischen Altstadt sind nicht zu übersehen! Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen hier zusammengestellt:

Weihnacht im Innenhof der Kaiserpfalz

Zum besonderen Weihnachtsevent im Innenhof der Kaiserpfalz lädt heuer zum zweiten Mal das städtische Veranstaltungsamt: An den vier Adventswochenenden (Fr. 12 – 20 Uhr, Sa./ So. 11 – 20 Uhr) lockt der kleine Weihnachtsmarkt in der Forchheimer Kapellenstraße 16 mit heimeliger Atmosphäre, leckeren Spezialitäten und liebevoll hergestellten Angeboten:

• Wochenende 29.11. – 01.12.24

Buchbinderei Schrüfer – Werbetechnik Wiemann; Der Schnapsstodl; Jost Gabriele – Glasurmalerei; Lebenshilfe Forchheim; Melly´s Icerolls and more – Waffeln, Minipancakes; Moyo Forchheim – Wohn- und Gartenaccessoires; Pink Flair, Kosmetik – Trofi´s Laden, selbstgenähte Taschen; RAKU Unikate – Kunstgegenstände aus Keramik; Röstmal – Kaffeerösterei und Scentsy Düfte und Zubehör – Claudia Biller

• Wochenende 06.12. – 08.12.24 Bienenhof Müller – Honig und Imkereiprodukte; Confiserie Pieger – Pralinen, Lebkuchen; Der Schnapsstodl; Jost Gabriele – Glasurmalerei; Meine essART – Rund ums Kochen; Moyo Forchheim – Wohn- und Gartenaccessoires; Pink Flair, Kosmetik – Trofi´s Laden, selbstgenähte Taschen; RAKU Unikate – Kunstgegenstände aus Keramik; Röstmal – Kaffeerösterei und Weltladen Forchheim

• Wochenende 13.12. – 15.12.24 Der Schnapsstodl; Krauss Yvonne – Bilder, Drucke; Lebenshilfe Forchheim; Moyo Forchheim – Wohn- und Gartenaccessoires; Röstmal – Kaffeerösterei;

• Markt der Forchheimer Partnerstädte am 14.12. und 15.12.24 Unsere Freunde und Freundinnen aus Broumov (Tschechische Republik), Gherla (Rumänien), Le Perreux sur Marne (Frankreich), Pößneck (Thüringen) und Roppen (Österreich) kommen nach Forchheim und bringen besondere Spezialitäten aus ihrer Heimat mit! Sie freuen sich über viele Gäste und heißen die Forchheimer Freunde und Freundinnen herzlich willkommen!

• Wochenende 20.12. – 22.12.24 Der Schnapsstodl; Confiserie Pieger – Pralinen, Lebkuchen; Lebenshilfe Forchheim; Melly´s Icerolls and more – Waffeln, Minipancakes; Moyo Forchheim – Wohn- und Gartenaccessoires; Pink Flair, Kosmetik – Trofi´s Laden, selbstgenähte Taschen und Röstmal – Kaffeerösterei

Weihnachtsmarkt mit Adventskalender

Der klassische Forchheimer Budenzauber in der Sattlertorstraße startet ebenfalls mit dem 29.11. und dauert bis zum 24.12.24: Glühwein, kulinarische Spezialitäten, Musik und Karussell laden zum vorweihnachtlichen Genuss ein.

Mit der märchenhaften Lichtershow des Adventskalenders kommt Licht und Freude in die Vorweihnachtszeit – das ist gelebte Tradition seit 1996. Die Fassade der Kaiserpfalz verwandelt sich jeden Abend von 17:15 bis 21 Uhr in einen überdimensionalen digitalen Adventskalender. Jedes Fenster steht für einen exklusiven Tagespreis. Um 18.30 Uhr zieht ein Weihnachtsengel das Los des Tages. An Heiligabend beginnt ab 11 Uhr ein festliches Bühnenprogramm mit Live-Musik und um 12 Uhr wird der Hauptgewinn gezogen – heuer ein Dacia Sandero. Ein Weihnachtslos kostet einen Euro und ist in der Tourist-Information im Innenhof der Kaiserpfalz bzw. in der VR-Bank Bamberg-Forchheim in der Hauptstraße 39 erhältlich.

Der Markt bietet neben kulinarischen Weihnachtsklassikern u.a. Strickwaren, heiße Maroni, Schmuck und Weihnachtsdekoration, Lampen und Produkte aus Olivenholz. Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit lebender Krippe, Ponyreiten, Krippenführung des Nachtwächters, Eisschnitzen, Himmelswerkstatt und „Wilder Jagd“ verkürzt die lange Wartezeit bis zum Fest.

Die Broschüre zum Programm des Weihnachtsmarktes ist in der Touristinformation, Kapellenstraße 16, Forchheim und unter www.forchheim-erleben.de erhältlich.