19. Gesundheitsmesse „Franken Aktiv & Vital“ in Bamberg

Mit dem Sonderthema: Familie & Freizeit, Outdoor, Wege zur Selbstversorgung, Prävention, Psychische Gesundheit

Die 19. Gesundheitsmesse Franken Aktiv & Vital findet mit vorrausichtlich über 100 Ausstellern und vielen Fachvorträgen am 29. und 30. März 2025 in der brose Arena Bamberg statt. Mit dem Uniklinikum Erlangen konnte 2025 erneut ein Sponsor gewonnen werden, der sich auch vor Ort präsentiert. Dieses hat 2024 Platz 108 der besten Klinken der Welt erreicht und gilt hiermit erneut zu den besten Kliniken weltweit. Unser langjähriger Sponsor ist bereits seit Jahren Dauergast in diesem elitären Kreis. Wir freuen uns, dass Sie auch dieses Jahr wieder Ihre medizinische Expertise in Form von einem interessanten Messeauftritt und den aktuellsten medizinischen Fachvorträgen einbringen.

Für alle Gesundheitsinteressierten einen Besuch wert …

Familie & Freizeit, Outdoor, Wege zur Selbstversorgung, Prävention, Psychische Gesundheit: Diese Sonderthemen werden bei der 19. Gesundheitsmesse Franken Aktiv & Vital am 29. und 30. März 2025 in der brose Arena Bamberg in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Über 100 Aussteller bieten den Besuchern ein etabliertes Fachforum und wichtige Informationen in allen Bereichen rund um das höchste Gut des Lebens an. Die Gesundheitsmesse Franken Aktiv & Vital hat sich im Laufe der Jahre zu einer der wichtigsten bayerischen Informationsplattformen dieser Art entwickelt und ist Gesundheitsinteressierten, Familien, Freizeit- und Reiseliebhabern somit eine Pflichtveranstaltung.

Fachvorträge auf der Messe

Das Umfangreiche Vortragsprogramm steuert zusätzliche Fachinformationen der Messeveranstaltung bei. An beiden Messetagen finden zahlreiche Fachvorträge zu verschiedenen Themen wie psychischer Gesundheit, Ernährung, Freizeitgestaltung oder innovativer Heilungsansätze statt und tragen so zum Informationsangebot auf der Messe bei.

Psychische Gesundheit

Bereits seit Jahren nimmt die Anzahl psychischer Erkrankungen immer weiter zu. Krisenzeiten, Krieg, sowie Sorgen vor Inflation und Armut befeuern diese Erkrankungen immer weiter. Hier gilt es auf der Gesundheitsmesse Franken Aktiv & Vital nicht nur Aufmerksamkeit zu schaffen, sondern auch den Weg zu Hilfe aufzuzeigen sowie Alltagsstrategien zur Erkennung dieser Erkrankungen bei sich selbst und Mitmenschen zu vermitteln

Prävention

Bereits vergangene Messe wurde die Wichtigkeit von Prävention betont. Nicht zu erkranken, bleibt die beste Möglichkeit gesund zu sein. Durch Themen wie Vorsorgenuntersuchungen, Ernährung und Sport werden unsere Aussteller Präventionsmaßnahmen aufzeigen und Strategien langfristig und dauerhaft Krankheiten zu vermeiden vermitteln.

Wege zur Selbstversorgung

Nach letztem Jahr kehrt dieses Sonderthema erneut zurück. Frei nach dem Motto „Du bist, was du isst“ werden unser Aussteller aufzeigen wie in der heutigen Zeit auch mit kleinem Mitteln eigene Lebensmittel angebaut werden können. Das spart nicht nur Geld, auch können Sie so selbst kontrollieren wie Ihre Lebensmittel bearbeitet werden und Verantwortung für Ihre Ernährung übernehmen

Outdoor

Ein Ausflug in die Natur tut Körper und Geist gut. Den Stress der Stadt hinter sich zu lassen und in der freien Natur zu entspannen funktioniert allerdings nur mit dem richtigen Equipment. Ob Zelte, Wanderschuhe oder Raketenöfen unsere Aussteller zeigen Ihnen tolle Neuerungen für Ihren nächsten Trip in die schöne Natur Deutschlands.

Familie & Freizeit

Die schönste Zeit ist die, die wir mit unseren Liebsten verbringen. Deswegen werden auch dieses Jahr verschiedenste Freizeitangebote für die gesamte Familie vor Ort sein. Wohin soll der lang ersehnte Urlaub gehen? Was machen wir nächstes Wochenende? Welche tollen Familienangebote gibt es in der Umgebung? Auf all diese Fragen und noch viele mehr werden unsere Aussteller spannende Antworten geben. Auch die neusten Trends und Entwicklungen aus der Welt des Sports haben Ihren Platz auf unserer Messe

Weitere Informationen

Die Messe öffnet an beiden Messetagen jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr. Bei allen Veranstaltungen der brose Arena ist das Parken kostenpflichtig. Die Parkgebühr beträgt 3,00 Euro pro PKW pro Tag, wobei Tickets am Automaten zu lösen sind. Kurz vor der Messe werden auf der Internetseite die aktuellen Aussteller und Vorträge detailliert bekanntgegeben. Weitere Informationen unter www.franken-aktiv-vital.de oder direkt beim Messeteam Bamberg unter 0951/ 180 70 500.