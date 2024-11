Vortrag in Erlangen: „Die Pfadfinderpost im Warschauer Aufstand 1944“

Am Mittwoch, 27.11.24, 19 Uhr. Hält Harald Rosteck vom Pfadfinder-Fördererkreis Nordbayern e. V. (PFN) bei der VHS den Vortrag „Ausgetragen. Die Pfadfinderpost im Warschauer Aufstand 1944.“

Am 1. August 1944 begann der Warschauer Aufstand. Der Zweite Weltkrieg überzog Polen schon fast fünf Jahre mit gnadenlosem Terror. In den nun folgenden 63 Tagen kämpften die schlecht bewaffneten Aufständischen gegen die Besatzer. Auch der Aufstand im Warschauer Ghetto im Jahr zuvor war von den Deutschen erbarmungslos niedergeschlagen worden. Die verbotene Organisation der Pfadfinder*innen schloss sich dem Warschauer Aufstand 1944 an. Den Kindern und Jugendlichen fiel die Aufgabe zu, ein funktionierendes Postwesen aufzubauen – unter lebensgefährlichen Bedingungen. Der Vortrag setzt sich u. a. kritisch mit den Themen Kindheit und Krieg, Widerstand und Zivilcourage auseinander.

Ort: VHS, Erlangen, Friedrichstraße 19, Historischer Saal. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung unter www.vhs-erlangen.de wird gebeten.

Weitere Informationen: www.pfadfinden-foerdern.de