Verlängerung der Sperrung der Ortsdurchfahrt Frauendorf auf der St2204

Aufgrund der aktuellen Wetterlage verzögern sich die Asphaltierungsarbeiten an der Staatsstraße St2204 am Ortseingang von Frauendorf aus Stublang kommend. Aus diesem Grund gilt das aktuelle Zu- und Durchfahrtsverbot in und aus Richtung Stublang bis einschließlich 27.11.2024 fort.

Ab Donnerstag, den 28.11.2024 ist die Zu- und Durchfahrt für den örtlichen Anlieger- und Pkw- Verkehr in und aus Richtung Stublang, Schwabthal und Krögelhof ganztägig möglich. Es wird nochmals explizit darauf hingewiesen, dass die Durchfahrt in und aus Richtung Stublang nur über eine ampelgesteuerte Umfahrung auf der parallel zur Staatsstraße St2204 verlaufenden Ortsstraße erfolgen kann. Aufgrund des Straßenzustandes und der dortigen Baulichkeiten musste diese Umfahrung jedoch höhen- und gewichtsbeschränkt werden, so dass eine Durchfahrt deshalb nur mit Pkw bis 3,5 t möglich ist. Davon ausgenommen sind lediglich Rettungsdienst, ÖPNV und Schülerbeförderung sowie Winterdienst und Müllabfuhr.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich auf die Einschränkungen einzustellen.

Anlieger, die ihre Anwesen aufgrund der Straßenarbeiten nicht erreichen können, haben die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge auf dem eingerichteten Parkstreifen an der Staatstraße vor Ortseingang Frauendorf aus Stublang kommend abzustellen.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die seit 10.06.2024 angeordnete Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Frauendorf Folge von baulichen Maßnahmen ist, welche durch die Stadt Bad Staffelstein, die Stadtwerke Lichtenfels und das Staatliche Bauamt Bamberg durchgeführt werden. Sofern Rückfragen zu den baulichen Maßnahmen, der Vollsperrung und der Befahrungsmöglichkeit bestehen, verweisen wir daher an diese. Das Landratsamt informiert lediglich zusätzlich, um die Reichweite der Meldung zu erhöhen.