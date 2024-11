RathausReport der Stadt Erlangen vom 25. November 2024

Stadtrat tagt am Donnerstag

Der Stadtrat kommt am Donnerstag, 28. November, um 16:30 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im Rathaus (1. OG, Ratssaal) zusammen. Auf der Tagesordnung stehen eine Gebührenänderung in den Schulsporthallen, Mittelbereitstellungen für mehrere Dienststellen, Änderungen in der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, in der Gebührensatzung zur Satzung für die Stadtbibliothek sowie in der Feuerwehrgebührensatzung. Außerdem geht es u.a. um den Zukunftsplan Fahrradstadt, den Erweiterungsbau am Emmy-Noether-Gymnasium und Entsperrungen von Zuschüssen im Haushalt 2024.

Weitere Informationen zu Ausschüssen und Gremien gibt es im Internet unter www.ratsinfo.erlangen.de.

25. November: Brottüten für Gewaltlosigkeit

„Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ ist eine mittelfrankenweite Kampagne anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November. Die Vereinten Nationen erklärten diesen 1999 zum internationalen Aktions- und Gedenktag. 500.000 Brottüten werden in ganz Mittelfranken in Bäckereien und Ausgabestellen der Essenstafeln verteilt, auch in Stadt und Landkreis. Sie tragen den Aufdruck der Telefonnummern des Frauennotrufes, des Autonomen Frauenhauses sowie weiteren Beratungsstellen mit dem deutlichen Appell: „STOP VIOLENCE. NEIN zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen“!

Gerade ist ein neuer Bericht des Bundeskriminalamts zu Straftaten gegen Frauen erschienen. Er zeigt: Häusliche Gewalt gegenüber Frauen nahm im Jahr 2023 um 5,6 % zu und fast jeden Tag wurde in Deutschland eine Frau durch ihren (Ex)-Partner getötet.

„Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern werden nach wie vor gewaltvoll zum Ausdruck gebracht. Geschlechtsspezifische Gewalt an Frauen wird vorwiegend von Männern ausgeübt, die Zahlen steigen und wir müssen weiter darum bangen, ob das Gewalthilfegesetz versabschiedet wird. Für uns bedeutet das, dass wir weiterhin über diese Missstände, Betroffene und Hilfemöglichkeiten aufklären und vor Ort strukturelle Lösungen finden müssen“, heißt es aus der Gleichstellungsstelle der Stadt Erlangen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Florian Janik haben die Gleichstellungsbeauftragten Réka Lörincz und Nora Hahn-Hobeck vor wenigen Tagen die entsprechende Flagge symbolisch am Rathaus gehisst.

Die Brottüten-Aktion wird in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle des Landkreises Erlangen-Höchstadt, der Bäckerinnung Erlangen-Hersbruck, den ZONTA Clubs Herzogenaurach & Erlangen, dem Autonomen Frauenhaus und der Beratungsstelle Frauennotruf Erlangen organisiert.

In den nächsten Tagen finden noch weitere Veranstaltungen und Aktionen rund um den Tag statt: Beispielsweise gibt es am Donnerstag, 28. November, um 19:00 Uhr eine Lesung aus „Unser Schwert ist Liebe – Die feministische Revolte im Iran“ von Gilda Sahebi in die Stadtbibliothek (Marktplatz 1).

Weitere Informationen im Internet unter www.erlangen.de/25november.

Brandschutztipps zur Adventszeit

In der Vorweihnachtszeit und an den Festtagen gehört es zur guten Tradition, die Wohnung mit Adventskränzen aus Nadelbaumzweigen, aus Stroh oder anderem hübschen Material zu schmücken. Besonders auf Kinder üben die brennenden Kerzen des Adventskranzes einen großen Reiz aus. Unachtsamkeit kann aber Ursache für beträchtliche Brandschäden sein.

Kerzenlicht ist so schön, dass ihm ständig Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Vor allem dürfen kleine Kinder oder Haustiere nie mit Kerzen alleine gelassen werden. Bei dieser Gelegenheit bietet es sich wieder an, alle Rauchmelder einem kleinen Test zu unterziehen (je nach Modell, Testknopf gedrückt halten). Er ist in vermieteten sowie selbstgenutzten Wohngebäuden bei Neu- und auch Bestandsbauten Pflicht.

Kerzen sollten nur in der Nähe nichtbrennbarer Gegenstände aufgestellt werden und brauchen eine standfeste Halterung. Wichtig ist es auch, Streichhölzer und Feuerzeuge an einem kindersicheren Platz aufzubewahren. Bei Adventskränzen und Gestecken sollten Kerzen auf einer nicht brennbaren Unterlage stehen. Sie sollten rechtzeitig gelöscht werden, bevor sie heruntergebrannt sind – Tannengrün trocknet mit der Zeit aus und wird zur Brandgefahr. Es ist zudem sinnvoll, einen Eimer mit Wasser, Feuerlöscher oder Feuerlöschsprays griffbereit zu haben. Am Arbeitsplatz ist offenes Feuer häufig grundsätzlich verboten. Maßgeblich ist jeweils die betriebliche Brandschutzordnung.

Wenn es doch zu einem Feuer kommen sollte gilt: Löschversuch starten, aber sich auf keinen Fall selbst in Gefahr bringen, Zimmertüre schließen, Gebäude bzw. Wohnung mit allen Familienmitgliedern verlassen und unverzüglich die Feuerwehr (Notruf 112) alarmieren.

Bierweg zwei Mal gesperrt

Zwei Mal ist der Bierweg (Radweg) bei Frauenaurach in der nächsten Zeit gesperrt. Von Freitag, 29. November (6:00 Uhr), bis Montag, 2. Dezember (6:00 Uhr), sowie von Samstag, 7. Dezember (8:00 Uhr) bis Dienstag, 10. Dezember (18:00 Uhr) kann er nicht befahren werden. Das teilte das Referat für Planen und Bauen der Stadt mit. Der Grund sind Arbeiten an der Autobahnbrücke in diesem Bereich.

Eine Übersicht über weitere Sperrungen im Stadtgebiet gibt es online unter www.erlangen.de/verkehr.