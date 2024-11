Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 25.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

Auseinandersetzung in Diskothek

Wegen einer Schlägerei wurden am Sonntagmorgen gegen 01:45 h mehrere Streifen der PI Erlangen-Stadt zu einer Diskothek in der Erlanger Innenstadt beordert.

Ein 43-jähriger Wohnsitzloser hatte hier versucht, sich am Sicherheitsdienstpersonal vorbei Zutritt zu der Diskothek zu verschaffen. Ein Türsteher hielt den 43-jährigen auf, woraufhin es zunächst zu einer Schubserei zwischen beiden kam. Im weiteren Verlauf schlug der Gast dem Türsteher auf die Nase, so dass dieser mit Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Da der 43-jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt, wird er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Polizeiinspektion Erlangen-Land und Herzogenaurach

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Höchstadt a.d.Aisch

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am 23.11.2024, im Zeitraum zwischen 10:20 Uhr bis 11:00 Uhr, parkte der Geschädigte sein Firmenfahrzeug, einen Ford Focus in schwarz der Firma ESG Elektro Service mit dem Kennzeichen BM-ES156 in der Hauptstraße in Höchstadt an der Aisch. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung am Kotflügel hinten rechts fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Höchstadt unter der Rufnummer 09193/63940 zu melden.

Gefährliche Aktion mit glücklichem Ausgang – Zeugen gesucht

Südlich von Fetzelhofen in einem Waldstück wurde durch einen bislang unbekannten Täter in einem Holzstapel ein Stahlträger deponiert. Als durch den Geschädigten das gestapelte Holz einer Häckselmaschine zugeführt wurde, fiel der darin befindliche Stahlträger nicht auf und beschädigte die Häckselmaschine. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,-€. Der Stahlträger muss zwischen dem 01.11 und dem 15.11.2025, in dem Holzstapel abgelegt worden sein. Durch den in die Häckselmaschine eingebrachten Stahlträger kann es unter Umständen zu herumgeschleuderten Metallteilen kommen, welche Unbeteiligte nicht unerheblich verletzen könnten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Höchstadt unter der Rufnummer 09193/63940 zu melden.