Neue hohe Danträger beim 1.Shotokan Karate Zentrum Forchheim

Vor kurzem fand in der Sporthalle des Ehrenbürg Gymnasiums ein großer Lehrgang bei den Karatekämpfern des 1.SKZ statt. Wiederholt konnten die Forchheimer für diesen Lehrgang den Landestrainer und mehrfachen Deutschen Meisters sowie European und Worldcup Sieger Momo Abu Wahib gewinnen. Momo, so wird er von seinen Freunden genannt, schafft es immer wieder mit spannenden, lehrreichen Elementen aus der Welt des Karatesports, die Teilnehmer zu begeistern und neu Anstöße für das eigene Training zu vermitteln.

Die Trainingseinheiten waren daher mit Karatekas aus der näheren und weiteren Umgebung, sehr gut besucht. Besonders die Kinder und Jugendlichen sind immer wieder restlos begeistern von den Übungseinheiten, aber auch von der freundlichen, zugewandten Art die Momo seinen Trainierenden entgegen bringt.

Darüber hinaus wurden auch umfangreiche Prüfungen durchgeführt und darunter auch Dan Prüfungen bis hin zum 5. Dan. Die Prüflinge der Kyu Prüfungen wurden von Jutta Zimmermann, Joachim Hartmann und Hans Rosemann geprüft.

Die Dan Prüflinge wurden von Dr. Oliver Schnabel und Momo Abu Wahib geprüft. Die gesamte Prüfung umfasst ein anspruchsvolles Programm, das sich über mehrere Stunden erstreckt und den Prüflingen eine ganze Menge an Kraft, Ausdauer und ständige Konzentration abverlangt. Alle Prüflinge zeigten durch ihre lange Vorbereitung, hervorragende Leistungen und konnten die Prüfer restlos überzeugen, so dass am Ende alle ihre Urkunden, verschwitzt aber hoch zufrieden entgegen nehmen konnten.

Die Kyu Prüflinge:

9.Kyu Ibrahim Al Mohammed, Hanne Hoffmann, Lina Hammermüller, Nina Rödel, Selin Al Mohammed, Estera Hasa. 7.Kyu Simon Hebendanz, David Schuster, Leon Schuster 6.Kyu Ahmad Hwria, Ida Urbanski, Melinda Modrak, Lara Tänzler, Marie Wabra, Yeldez Ali Koja, Milan Lange 4.Kyu Ursula Sendner 3.Kyu Alexander Rödel 2.Kyu Leon Zenk, Maximilian Halach, Julina Michel

Und die neuen Dan Träger :