Magie in den Straßen: Forchheim knipst die Weihnachtsbeleuchtung an

Jetzt nahen die Festtage mit großen Schritten. Seit Freitag, 22. November, knipst Forchheim die Weihnachtsbeleuchtung an. Hunderte leuchtender Birnchen sorgen dann für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Doch die städtische Weihnachtsbeleuchtung, das sind weit mehr als nur dekorative Lichter, die in der Adventszeit aufgehängt werden. Sie schafft eine einzigartige Stimmung, die Menschen anzieht und den öffentlichen Raum zu einem Ort der Begegnung macht.

Nicht nur das Aussehen der Lichtlösung, sondern auch Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind dabei besonders wichtig. Während früher traditionelle Glühbirnen die Straßen schmückten, setzt die Stadt Forchheim heute auf energieeffiziente LED-Technologie.

Insgesamt sind 16 Überspannungen mit Girlanden und Stern à 75 Birnchen aufgehängt. Alles natürlich zeitgemäß in energiesparender LED-Technik und einem Gesamtverbrauch von 13 Kw. Am Weihnachtsmarkt werden wieder 200 Meter Girlanden mit 800 Birnchen verbaut.

Die Schaltzeiten der Weihnachtsbeleuchtung sind durch eine Zeitschaltuhr von 5 bis 8 Uhr und von 16 bis 22 Uhr geregelt.

Am Paradeplatz und in der Nürnberger Straße werden neue Sterne an den Lichtmasten montiert, sobald die Baumaßnahme Paradeplatz abgeschlossen ist.