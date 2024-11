„Heart&Beat, Vol. 3“ – Live Music International in der Bamberger KUFA

Freundinnen und Freunde guter Musik aufgemerkt: „Freund statt fremd e.V.“ und „Bamberger Festivals e.V.“ laden ein zum „Heart&Beat, Vol.3“ – Benefizkonzert für „Freund stattfremd e.V.“ am

Samstag, den 7. Dezember 2024

in die KUFA, Bamberg, Ohmstr. 3

Beginn: 20.00 Uhr (Einlass 19.30 Uhr)

Vorverkauf: www.bambergerfestivals.de

Eintritt: 12,- Euro, VVK 10,- Euro

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den vergangenen beiden Jahren geht „Heart & Beat“ am 7. Dezember 2024 in die dritte Runde: „Heart & Beat, Vol. 3“ – Benefizkonzert für „Freund statt fremd e.V.“

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein spannendes, bunt besetztes Musikevent: Coole Stimmung, Party und Live-Music der Extraklasse. Mit dabei erwarten wir dieses Mal:

Duo Pepe – Improvisierte Musik mit arabischem Sound

BamTam – Trommelmusik aus Westafrika

Gülcan (unplugged) – Türkische Folk- und Rocksongs

Rock Age – Classic Rock, Musik der 70er und 80er Jahre

Abgerundet wird das Ganze durch einen Kurzfilm der besonderen Art (nach einer wahren Geschichte):

„Schäuferla & Ayran“ von Ronja Hemm, (Darsteller*innen: Mäc Härder und Annette von Bamberg)

Bandbeschreibungen

Duo Pepe:

… sind Peter Kubala, Oud, und Peter Rainer Berneth, Percussion. Sie spielen improvisierte Musik mit arabischem Sound.

Die Gruppe BamTam:

… spielt Trommelmusik aus Westafrika mit den typischen Instrumenten Djembe und Basstrommeln.

GÜLCAN (unplugged):

… ist das neue Projekt der türkische Sängerin Gülcan Gökyıldız. Die Bamberger Sängerin konnte mit ihrer Band GÖKYILDIZ PROJEKT bereits bei den letzten beiden „Heart & Beat“-Konzerten begeistern. Jetzt geht sie „unplugged“ in kleiner Besetzung auf die Bühne. Begleitet wird sie von Martin Jansen (Gitarre) und Uwe Groß (Djembe). Musikalisch bewegt sich das Trio zwischen klassischen türkischen Liedern und einer akustischen Neuinterpretation bekannter türkischer Rock- und Popsongs.

Rock Age:

Im Herbst 2020 trafen sich 5 Musiker zu einer Session und entdeckten dabei ihre gemeinsame Leidenschaft für die Classic Rock Musik der vergangenen 70er und 80er Jahre. So wurde spontan beschlossen eine Band zu gründen und wenige Wochen später gab es schon einen ersten Auftritt in der StartUp Factory in Bamberg. Einen Namen für die Band zu finden dauerte dagegen schon länger: Schließlich fiel die Wahl auf „Rock Age“, weil die Musiker viele Jahre und Erfahrung in diesem Genre mitbringen. Mit dieser Erfahrung und jede Menge Leidenschaft werden Songs von Deep Purple, Manfred Mann‘s Earth Band, Gary Moore, ZZ Top, u. a. wieder auf der Bühne lebendig.