Gedächtnis-Blitzturnier der Schachspielervereinigung Burgkunstadt

Am Freitag veranstaltete die Schachspielervereinigung Burgkunstadt im Vereinslokal Hotel “ Drei Kronen“ ihr traditionelles Gedächtnis-Blitzturnier. 1. Vorsitzender Thomas Müller gedachte in seiner Kurzansprache aller Vereinsmitglieder, „die uns schon in die Ewigkeit vorausgegangen sind“. In diesem Jahr erinnerte er besonders an Heinz Böhnke und Heinrich Müller, den langjährigen Vereinswirt. Nach einer Gedenkminute begann das Blitzturnier, das mit der neuen Fischerzeit ( 3 Minuten / Partie und Spieler + 2 Sekunden / Zug ) durchgeführt wurde, Es beteiligten sich insgesamt 9 Spieler. Souveräner Sieger wurde Jens Güther, der alle 8 Partien gewann. Den 2. Platz belegte Johannes Türk mit 7 :1 Punkten vor Kai Kunze mit 6 :2 Punkten.

Am nächsten Freitag beginnt bereits um 18 Uhr die sechste und letzte Runde der Schnellschach-Turniere. Dabei geht es noch in allen Klassen um den Gesamtsieg in der Schnellschach – Vereinsmeisterschaft.