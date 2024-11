Cochabamba-Ball 2024 in Bamberg- Tanzen für den guten Zweck

49 Jahre Cochabamba-Ball der Pfarrei St. Gangolf

Die Pfarrei St. Gangolf hatte zum 47. Cochabamba-Ball ins Klemens-Fink-Zentrum eingeladen, und viele Gäste waren der Einladung gefolgt. Allen voran tanzbegeisterte Paare, die gerne zu guten Rhythmen die Tanzbeine schwingen. Für den richtigen Sound sorgte das „Blue-Train-Orchestra“, das unter der Leitung von Sebastian Strempel und gelegentlich Thomas Wolf munter und taktgenau aufspielte. Songs wurden interpretiert von Nicole Wild.

Nach der Begrüßung durch Pfarrer Marcus Wolf füllte sich die Tanzfläche dann schnell. Und das blieb den ganzen Abend bis nach Mitternacht so. Denn wo kann man sonst zu Standard- und Lateinamerikanischen Rhythmen tanzen und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützen?

Über die Verwendung der Erlöse der vergangenen Jahrzehnte konnte man sich im Foyer informieren, wie über die Sponsoren, die diese Veranstaltung teils seit Jahrzehnten unterstützen. Neben vielen kleinen und großen Projekten in Independencia in Bolivien wurden auch gelegentlich Projekte in Tanzania und Indien mitfinanziert. Das Hauptanliegen ist stets die Besserung der Lebensverhältnisse der Menschen vor Ort und schwerpunktmäßig in Schule und Internat in Independencia. Dort haben Kinder der Campesinos die Möglichkeit, eine gute Schulbildung zu erhalten. Der Erlös aus dem diesjährigen Wohltätigkeitsball in Höhe von 4.300 Euro kommt dem Projekt „Hausaufgabenbetreuung in Piñami Chico“ zugute. Dieses Projekt bietet für 45 Kinder von 6 – 15 Jahren Hausaufgabenbetreuung, Freizeitgestaltung und täglich ein warmes Mittagessen. Die Kinder kommen aus Familien, in denen die Eltern oft von sehr früh bis spät abends außer Haus sind, da sie in der Stadt oder in der Landwirtschaft arbeiten müssen.

Einen guten Anteil für den Erlös tragen Bamberger Gärtner bei, die Gemüsekisten für eine Versteigerung zusammenstellen. Schon über mehrere Jahre wird diese Aktion von den Firmen Demuth, Eckenweber und Eichfelder gesponsert.

Natürlich durften sich die Gäste auch an einer Tanzeinlage erfreuen, die das Turniertanzpaar Martina und Michael Dittmar vorführte.

Die Bewirtung wurde von einem Team des Gehörlosen-Sportvereins durchgeführt, und Familie Sommer bot den Hungrigen Suppen und Snacks an. Nicht zu vergessen ist dabei jedoch das Team aus St. Gangolf, das das Parkett schon seit vielen Jahren auflegt und nach dem Ball wieder abbaut und mit Unterstützung der Firma Johann Heim wieder einlagert.

Für alle, die diesen Ball heuer versäumt haben: die Ausgabe „50 Jahre Cochabamba-Ball“ geht am 11.10.2025 über die Bühne bzw. das Parkett im Klemens-Fink-Zentrum. Dafür sind spendende Tänzer und tanzende Spender wieder gerne willkommen!