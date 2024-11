Bamberger Stadtrat und Familien- und Integrationssenat tagen

Am Mittwoch, 27. November 2024, treffen sich die Mitglieder des Bamberger Stadtrates um 16 Uhr in einer öffentlichen Sitzung im Hegelsaal in der Konzerthalle. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Themen: Sachstand Ankerzentrum, die Entscheidung des BGH vom 24.10.2024 zu EM Immobilien, die Neugründung eines Gymnasiums im Landkreis Bamberg, die Marktgebührensatzung sowie die Bestellung eines Kuratoriumsmitglieds für die Stiftung Weltkulturerbe Bamberg.

Am Donnerstag, 28. November 2024, findet ab 16 Uhr die öffentliche Sitzung des Familien-und Integrationssenates im Spiegelsaal der Harmonie, E.T.A.-Hoffmann-Platz 1, statt. Die Mitglieder beraten unter anderem über den vierten Sozialstrukturatlas, die Vorstellung der Familienbeauftragten, den Sachstandsbericht zur Quartiersentwicklung sowie die Anpassung der Angemessenheitsgrenzen für Heizkosten anhand des Heizspiegels für Deutschland 2024.

Die Vollsitzung kann live unter www.stadt.bamberg.de im Internet verfolgt werden. Anmeldedaten werden nicht benötigt.

Der Einlass findet jeweils eine halbe Stunde vor Beginn der Sitzung statt. Alle Tagesordnungen und Sitzungsunterlagen sind unter www.stadt.bamberg.de/sitzungskalender zu finden.