ATS Kulmbach unterliegt TSV Breitengüßbach 2 nach Verlängerung

Spannendes Duell in der Bayernliga Nord

In einem packenden Auswärtsspiel in Breitengüßbach treffen am vergangenen Samstag der ATS Kulmbach und der TSV Breitengüßbach 2 aufeinander. Beide Teams starten mit einer Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen in die Partie. Die Zuschauer erleben ein spannendes Duell, das bis zur letzten Sekunde auf der Kippe stand. Am Ende müssen sich die Kulmbacher jedoch mit 62:60 geschlagen geben.

Von Beginn an hat der ATS Schwierigkeiten, gegen die kompakte Zonenverteidigung des Gegners ein geeignetes Mittel zu finden. Über das gesamte Spiel hinweg fällt der Distanzwurf nicht, und die Kulmbacher begehen zu viele Fehler und Ballverluste, die den Gegner in der ersten Halbzeit begünstigen.

Erst im letzten Viertel findet der ATS Kulmbach zu seiner Form zurück. Mit einer starken Mannverteidigung kämpfen sie sich heran und können durch überlegtes Passspiel immer öfter Lücken in der gegnerischen Zone finden. Diese Aufholjagd führt dazu, dass die Kulmbacher Sekunden vor Ende beim Stand von 53:53 sogar die Chance zum Sieg haben. Nach einer Ausszeit schafft es der Ball aber nicht durch den Ring. Das Spiel geht in die Verlängerung.

In der Overtime bleibt es spannend, die Führung wechselt hin und her. Nur knapp geht das Spiel an einer zweiten Verlängerung vorbei. Letztlich muss sich der ATS jedoch der gut eingestellten Breitengüßbacher Mannschaft geschlagen geben.

Bereits am kommenden Samstag geht es in der heimischen CVG Halle in die nächste Partie. Trotz der letzten Niederlagen haben die Kulmbacher allen Grund positiv gestimmt zu sein und erhobenen Hauptes in das nächste Spiel gehen.

Niklas Jungbauer (18 Punkte), Tim Koths (11), Stefan Passing (9, 2 Dreier), Marcus Mallanik (8), Leonard Mitchell (6), Christian Schuberth (4), Jakob Krüger (2), Alex Schwabenland (2), David Brown, Felix Pietsch, Paul Schwabenland

Viertelergebnisse: 14:8, 32:25, 47:35, 53:53, 62:60 (nach Verlängerung)