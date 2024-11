Adventskonzerte mit den „Good News“ aus Bad Staffelstein

Adventsgottesdienst und Konzert mit den Good News aus Bad Staffelstein

Die Vorabendmesse zum 1. Advent am Samstag, den 30. November 2024 um 18 Uhr in der katholischen Kirche Heilige Familie in Lichtenfels wird von den Good News mitgestaltet. Anschließend findet ein Adventskonzert mit Musik und Meditation statt.

Musik und Meditation

Am Sonntag, den 1. Dezember 2024 um 14 Uhr lädt der Chor Good News nach Bad Staffelstein in die Pfarrkirche St. Kilian zu einer besinnlichen Stunde mit Musik und Meditation als Ruhepunkt und Besinnung auf das wesentliche der Adventszeit, die Vorbereitung auf die Geburt des Herrn ein!

Alle Aktiven freuen sich, gemeinsam mit Ihnen, eine Stunde der Ruhe und Besinnung zu erleben.

Chorische Adventsandacht

Am Sonntag, den 15. Dezember 2024 um 14:00 Uhr laden die Franziskaner und der Chor „Good News“ aus Bad Staffelstein zu einer besinnlichen Stunde mit Gebet, Chormusik und Meditation in die Basilika Vierzehnheiligen ein!

