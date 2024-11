Woche der Abfallvermeidung in Forchheim: Gewinner des Malwettbewerbs steht fest

Im Zuge der Woche der Abfallvermeidung hat die Abfallwirtschaft des Landratsamtes Forchheim Schulklassen aufgerufen, das Titelbild des Abfallkalenders 2025 zu gestalten.

Das diesjährige Motto der Malaktion lautete „Freie Fahrt für die Müllabfuhr“.

Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Egal ob Buntstiftzeichnung oder Photoshop-Bild, mit oder ohne Text. Alle Schularten aller Jahrgangsstufen konnten teilnehmen.

Das Rennen um den ersten Platz hat die Georg-Hartmann-Realschule Forchheim gemacht. Das Siegerbild ziert das Cover des Abfallkalender 2025, welcher wie jedes Jahr ab Ende November an alle Haushalte versendet wird. Auf den eingesendeten Bildern wurde von den Kindern und Jugendlichen hervorragend umgesetzt, welche Probleme versperrte Straßen verursachen.

Die ganze Aktion hat einen ernsten Hintergrund. Damit die Tonnen geleert werden können, müssen die Entsorgungsfahrzeuge die Grundstücke anfahren können. Dies erweist sich im Alltag jedoch als sehr schwierig, z.B. durch in die Straße ragende Bäume und Hecken, durch Baustellen oder durch parkende Fahrzeuge. Die Mitarbeiter der Müllabfuhr sind nicht verpflichtet, in solchen Fällen die Tonnen aus versperrten Straßen zu holen.

Damit Ihre Tonne weiterhin geleert wird, sind folgende Punkte zu beachten:

Bäume, Hecken:

Äste und Hecken, welche aus einem Grundstück in den Verkehrsraum ragen müssen dem Bayerischen Straßen- und Wegerecht zufolge teilweise zurückgeschnitten werden. Sorgen Sie dafür, dass somit die großen Entsorgungs-LKWs die Straßen befahren können.

Bei Baustellen:

Bringen Sie Ihre Mülltonne an die nächste befahrbare Straße außerhalb des Baustellenbereichs.

Parkende Fahrzeuge:

Achten Sie beim Parken insbesondere in engen Straßen darauf, dass die Müllfahrzeuge am Abfuhrtag in diese Straßen hineinfahren können. Falls Sie Besuch empfangen, sorgen Sie dafür, dass durch deren parkenden PKWs die Zufahrt der Straße nicht blockiert wird. Das gleiche gilt bei Handwerkern oder bei Lieferungen wie Heizöl oder Baustoffe.

Denken Sie auch daran: Versperrte Straßen versperren auch die Zufahrt für Feuerwehr und Krankenwagen!

Die Abfallwirtschaft des Landratsamt Forchheim bedankt sich bei den teilnehmenden Schulen, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern für ihre tollen Ideen. Infos unter www.lra-fo.de/wda.