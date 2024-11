Weihnachtsmarkt im Haus der Kräuter in Nagel

Der Natur- und Kräuterdorfverein Nagel e.V. lädt am 1. Dezember zum Weihnachtsmarkt in das Haus der Kräuter, Kemnather Straße 3 in Nagel ein.

Eine weihnachtliche Auswahl an Selbstgemachten, Aufstriche, Kräutersalze, Kräuterzucker, Essig, Liköre und Nageler Spezialitäten bieten die Kräuterfrauen an. Bei den Fieranten können die Besucher liebevoll Handgemachtes, alles rund um den Honig, Mühlenartikel, Bücher und weihnachtliche Lektüre und vieles mehr erwerben. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt mit Kräuterbratwürsten, Bratäpfeln, Maronensuppe, Kuchen und Kaffee. Und natürlich darf die Feuerzangenbowle und der „Hexentrunk“ nicht fehlen. Beginn ist um 13 Uhr und das Ende ist ca. 18 Uhr. Wir freuen uns auf euren Besuch !