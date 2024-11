Vortrag zum Thema Kommunale Wärmeplanung in Bayreuth

Die Volkshochschule Bayreuth bietet in Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement der Stadt Bayreuth am Dienstag, 10. Dezember, um 18.30 Uhr, in der Black Box des RW21 eine Infoveranstaltung zur städtischen Wärmeplanung an.

Durch die Verpflichtung zur Kommunalen Wärmeplanung und den Neuregelungen zum Anteil erneuerbarer Energien in der Wärmebereitstellung fühlen sich viele Menschen verunsichert. In der Veranstaltung erfahren Interessierte etwas zum neuesten Stand der kommunalen Wärmeplanung in Bayreuth, was das für den klimafreundlichen Um- und Ausbau bestehender Fernwärmenetze der Stadtwerke Bayreuth bedeutet sowie ob und ab wann Fernwärme oder Contracting Optionen für die eigene künftige Heizung wären. Dipl.-Ing. Andreas Waibel leitet die Bereiche Contracting und Fernwärmebereitstellung bei den Stadtwerken Bayreuth. Mit seinem Team bemüht er sich um die Umstellung auf erneuerbare Wärme im Stadtgebiet. Felix Freitag arbeitet im Amt für Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Bayreuth im Technischen Umweltschutz, unter anderem in den Bereichen Kommunale Wärmeplanung und Gebäudeenergie.

Verbindliche Anmeldung sind bis Dienstag, 3. Dezember, bei der Volkshochschule unter der Telefonnummer 0921 50703840 oder online unter www.vhs-bayreuth.de möglich. Treffpunkt ist um 18.15 Uhr vor dem RW21.