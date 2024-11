Veranstaltungen des Exzellenzclusters Africa Multiple der Universität Bayreuth

Am Freitag, 29. November, findet eine vom Exzellenzcluster Africa Multiple der Universität Bayreuth organisierte „Musikalische Unterhaltung“ mit dem Titel „Musical Musings on Hands“ im Iwalewahaus statt.

Datum/Zeit/Ort: Freitag, 29.11.2024, 19.00 Uhr, Iwalewahaus Bayreuth.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstaltungssprache ist Englisch.

Zur Veranstaltung: Dieses musikalische Gespräch zwischen dem Jazz-Schlagzeuger und Komponisten Kesivan Naidoo und dem Künstler und Anthropologen Sabelo Mcinziba wird eine stilistische Infusion philosophischer Reflexionen über die Lebenswelten der Hände sein. Das Publikum ist eingeladen, durch aufmerksames und interaktives Zuhören in diese musikalischen Überlegungen und Performances, die die Ideen klanglich beleben, einzutauchen. Moderiert wird das Gespräch von Joschka Philipps (Exzellenzcluster Africa Multiple, Universität Bayreuth).

Filmvorführung – Cinema Africa „Black Tea“

Bereits zum 16. Mal organisiert Professorin Ute Fendler (Exzellenzcluster Africa Multiple an der Uni Bayreuth) das Filmfestival Cinema Africa in Bayreuth. Dieses Jahr werden die Filme jedoch nicht wie üblich innerhalb einer Festivalwoche gezeigt, sondern über mehrere Monate verteilt. Am Montag, 9. Dezember, wird der nächste Film im Rahmen des Festivals mit dem Titel „Black Tea“ präsentiert.

Datum/Zeit/Ort: Montag, 09.12.2024, 20.00 Uhr, Cinema Africa 2024, Eintrittskarten über Cineplex Bayreuth.

Filmtitel: Black Tea, Regie: Abderrahmane Sissako, (Franz. Spielfilm, 2024 OV: Mandarin, Französisch, Englisch, Portugiesisch mit englischen Untertiteln, 111 Minuten).

Zum Film: Aya ist Anfang 30 und lebt in Westafrika (Côte d’Ivoire). Sie steht kurz vor der Hochzeit mit ihrem Verlobten, lässt dann aber die Vermählung platzen und wandert nach Asien aus. Dort findet Aya Arbeit in einem Geschäft, das auf den Export von Tee spezialisiert ist und lernt den 45-jährigen Chinesen Cai kennen. Beide verlieben sich ineinander. Ihre aufkeimende Romanze muss sich den Turbulenzen der Vergangenheit und den Vorurteilen ihres Umfelds stellen.