Sparkasse Bamberg spendet 16.000 Euro für soziale Projekte

Anlässlich des 30. Bamberger Wirtschaftstags hat die Sparkasse Bamberg aus ihrer „Stiftung der Bamberger Wirtschaftstage“ insgesamt 16 000 Euro an drei soziale Einrichtungen gespendet. Das Katholische Bildungszentrum am Oberen Stephansberg e.V. erhält 1 000 Euro für seine Martin-Wiesend-Schule. Die Schule bietet als sonderpädagogisches Förderzentrum Förderung für Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten in den Bereichen Lernen und Sprache. Mit der Spende will die Schule einen Wasserspender anschaffen. Über 7 500 Euro kann sich die Hospiz-Akademie Bamberg freuen. Als Aus, Fort- und Weiterbildungsstätte ist sie eine von vier staatlich geförderten Akademien für den Hospiz- und Palliativbereich in Bayern.

Für Lernen im hospizlichen Umfeld bietet sie ein umfangreiches Seminarangebot an. Die Spende wird für anstehende Renovierungsarbeiten eingesetzt. Mit ebenfalls 7 500 Euro unterstützt die Sparkasse die Frühförderung der Lebenshilfe Bamberg e.V., mit je zur Hälfte in Stadt und Landkreis Bamberg. Mithilfe der Spende werden u.a. notwendige Schallschutzmaßnahmen in den Räumen der Frühförderung in Scheßlitz eingebaut, um eine effektive logopädische Therapie zu gewährleisten.

Bereits zum 30. Mal hat die Sparkasse Bamberg den Bamberger Wirtschaftstag als Plattform für den Austausch von Unternehmerinnen und Unternehmern organisiert. Der Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck gab spannende Einblicke in die Welt der Künstlichen Intelligenz. Er beantwortete viele Fragen, zum Beispiel welche Chancen und Risiken mit KI verbunden sind, wie KI unser Leben verändert und ob KI schlauer als ein Gehirn sein kann. 950 begeisterte Kundinnen und Kunden spendeten langanhaltenden Applaus.