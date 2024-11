SG Bamberg im Bayernfinale der Staffelwettkämpfe erfolgreich

Selten werden sie geschwommen und die Schwimmer und Schwimmerinnen lieben sie: Staffelwettkämpfe! Das bayerische Finale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften – kurz DMSJ – fand an zwei Tagen in Bamberg statt und wurde wie immer bestens von der Mannschaft um Michael Schorr organisiert. Die SG Bamberg war mit insgesamt 12 Mannschaften in den Altersklassen E (Jahrgänge 2015/2016) bis B (2009/2010) vertreten. Vier Schwimmer bzw. Schwimmerinnen bilden jeweils eine Staffel, es müssen die vier verschiedenen Lagen Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil absolviert werden sowie abschließend eine Lagenstaffel. Die erzielten Staffelzeiten werden addiert und die Gesamtzeit entscheidet dann über die Platzierung.

Hervorragend schlug sich die Jugend B männlich (JG 2099/2010) mit Kimi Brückner, Szymon Gorczynski, Robert Hartmann, Jannik Hünniger, Raphael Jakubaß, Daniel Knoblach und Samuel Lang als Zweitschnellste in Bayern – nur acht Sekunden hinter den siegreichen Wasserfreunden aus München. Bei den Bamberger Jungs purzelten nur so die Bestzeiten – Trainer Tushar Sikdar konnte mit der Gala-Vorstellung seiner Schützlinge mehr als zufrieden sein!

Ebenfalls einen Platz auf dem Treppchen gelang der weiblichen Jugend B mit Katharina Böhm, Clara Ehrlich, Magdalena Kalb, Gerta Lange, Olivia Lange und Marie Starklauf. Die Schwimmerinnen gaben alles, wurden mit dem dritten Rang belohnt, und auch hier standen vielen neue Bestleistungen zu Buche.

Die 1. Mannschaft der Jugend D männlich (JG 2013/2014) erkämpfte sich mit Joshua Baumüller, Mika Fankel, Moritz Kappel, Thomas Kraus, Ferdinand Krome und Hendrik Schick einen bemerkenswerten 5. Platz in Bayern. Auch die 2. Mannschaft der Jugend D mit Julian Eis, William Flach, Lias Gräf, Sebastian Jakubaß, Korvin Kövecs, Neo Schmitt und William Werner überzeugte mit dem 9. Platz.

Die 1. Mannschaft der weiblichen Jugend D mit Hannah Bötsch, Madeleine Dittrich, Hailey Heron, Charlotte Müller-Bergh, Ella Schaubert und Marie Schellenberger schwammen eine neue Bestzeit nach der anderen und erkämpften sich den 10. Rang. In diesem Altersbereich ist die Konkurrenz besonders groß – hier entschieden teilweise nur Zehntelsekunden über die Platzierungen. Die 2. Mannschaft mit Carla Baier, Emma Bauer, Katharina Dieter, Marie Glomb, Anni Kreis und Lena Lempetzeder wurde mit vielen persönlichen Bestleistungen 13.

In der weiblichen Jugend C (JG 2011/2012) gingen ebenfalls zwei Mannschaften der SG Bamberg an den Start. Mannschaft 1 mit Mara Friedemann, Charlotte Hammann, Eva Jakubaß, Olivia Lang, Eva Meister und Linda Schellenberger hatte es mit sehr starker Konkurrenz aus dem südlichen Bayern zu tun. Rang 7 kann sich durchaus sehen lassen, zumal die Abstände zwischen den Plätzen 1 bis 8 überschaubar waren. Die 2. Mannschaft Jugend C mit Julia Forster, Lara Hünniger, Tabhita-Salome Kopietz, Emily Liedtke, Alexandra Morgenroth und Lena Troll belegten Rang 12. Die Jungs der Jahrgänge 2011/2012 mit Ferdinand Behrens, Raphael Erhard, Christopher Flach, Bartosz Gorczynski, Hunor Kövecs und Nils Wöhner erkämpften sich den 9. Platz.

Auch die Jüngsten der SG Bamberg – die Jahrgänge 2015/2016 – kämpften in der Jugend E um vordere Platzierungen. Hier gibt es ausschließlich gemischte Mannschaften, es muss immer mindestens ein Junge oder ein Mädchen in der Staffel dabei sein. Gleich drei Staffeln gingen hier für Bamberg ins Rennen. Mannschaft 1 mit Clara Adelmann, Lotte Fankel, Frederik Kreis, Emma Schott, Klara Seiferth und Jakob Stanislaus freuten sich über den 7. Platz. Mannschaft 2 mit Leni Braun, Noah Gebhard, Lukas Meister, Emma Nawrot, Grete Schabacker und Matilda Zapf wurden 14. und Mannschaft 3 mit Kira Banka, Liana Bail, Anna Bauer, Gustav Dormann, Antonia Heid, Nils Lips und Emilie Ziegler belegten Rang 17.