Schachverein Seubelsdorf krönt sich zum Ofr. U16 Mannschaftsmeister

Zitterpartie mit Happy End

Voller Vorfreude machte sich das U16 Jugendteam des Schachverein Seubelsdorf e.V. am vergangenen Samstag (16.11.24) zum Saisonfinale nach Bamberg auf. Schließlich fehlten, dank bisher makelloser Punktausbeute, nur noch zwei Brettpunkte bzw. ein Mannschaftsremis zum Titelgewinn in der oberfränkischen U16 Jugendliga.

Da Bamberg zudem mit nur drei statt vier Spielern antrat, ging Seubelsdorf bereits vor Beginn in Person von Sebastian Umlauf kampflos Führung. Doch erwies sich die Annahme, damit der Meisterschaft schon ganz nahe zu sein, als trügerisch.

Am Spitzenbrett sah sich Leon Brocke mit zunehmendem Druck im Zentrum konfrontiert, der alsbald in einen Bauernverlust mündete. Als er in der Folge noch einen weiteren Bauern einbüßte, zeichnete es sich ab, dass ihm gegen seine um über 500 Wertungspunkte stärkere Kontrahentin keine Chance blieb.

Ähnlich schien zunächst auch die Partie am Nachbarbrett zu laufen. Auch hier gelang es dem Gegner, Moritz Fiedler einen Bauern abzunehmen, doch konnte Moritz wacker dagegenhalten. Im Endspiel bewies er große Umsicht und konnte sich dank aktiven Turmspiels in ein Remis durch Zugwiederholung retten.

Die Entscheidung musste also an Brett drei fallen, und hier kam es zu einer wahren Zitterpartie: Julian Schmuck kämpfte zuerst erfolgreich um die Initiative, kam dann aber nach einer Ungenauigkeit in eine aussichtslose Lage. Er kämpfte trotzdem tapfer weiter und drehte auch zu seiner eigenen Überraschung die Partie noch einmal zu einem sehr glücklichen Gewinn.

Somit konnten sich die Seubelsdorfer über einen Mannschaftsieg freuen, woran auch die abschließende Niederlage von Leon nichts mehr änderte. Dieser 2,5 : 1,5 Erfolg bescherte dem U16 Team des SVS den Meistertitel in der oberfränkischen U16-Bezirksliga. Nun darf sich die Seubelsdorfer Jugendequipe im Frühling auf bayerischer Ebene mit anderen Bezirkssiegern messen darf.

Uwe Voigt