Polizeibericht Hochfranken vom 24.11.2024

Polizeiinspektion Kronach

Unfall im Kreuzungsbereich

Kronach – Am Samstag, gegen 10:40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich zwischen der Rodacher Straße und der Stöhrstraße in Kronach zu einem Verkehrsunfall. Ein 62jähriger Fahrzeugführer aus Kronach befuhr mit seinem Pkw die Rodacher Straße stadtauswärts und wollte bei Grünlicht geradeaus über die Stöhrstraße fahren. Zeitgleich befuhr ein 34jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw die Rodacher Straße stadteinwärts und wollte, ebenfalls bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage, nach links in die Stöhrstraße abbiegen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Trotz ausgelöster Airbags blieben die Fahrzeugführer glücklicherweise unverletzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe waren auch die Feuerwehr Kronach und die Straßenmeisterei im Einsatz. An den Pkw entstanden massive Frontschäden weshalb beide Pkw in der Folge nicht mehr fahrbereit waren und durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der Gesamtschaden liegt bei circa 10.000 €. Gegen 12:00 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder frei.

Von Fahrbahn abgekommen

Mitwitz – Am Samstagabend, gegen 22:40 Uhr, befuhr ein 25jähriger Fahrzeuglenker mit seinem BMW die Bundesstraße 303 von Mitwitz kommend in Fahrtrichtung Kronach. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam der Pkw aus bislang nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen zwei Bäume. Am Pkw entstand ein massiver Frontschaden, die Frontachse wurde herausgerissen und alle Airbags im Pkw wurden ausgelöst. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 €. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs für die Dauer von ca. zwei Stunden gesperrt. Die FFW Mitwitz war ebenfalls im Einsatz und sicherte die Unfallstelle ab.

Polizeiinspektion Kulmbach

Lastwagen auf Leitplanke zurückgelassen – Unfallflüchtige stellt sich

B289 / KULMBACH. Einen festgefahrenen Lastwagen auf der Leitplanke teilten Zeugen am frühen Sonntagmorgen der Polizei in Kulmbach mit. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich die Unfallverursacherin.

Gegen 3 Uhr riefen Zeugen bei der Kulmbacher Polizei an und teilten mit, dass im Bereich der Abfahrt von der B289 auf die B85 / Saalfelder Straße ein kleiner Lastwagen in die Leitplanke gefahren sei. Der Unfallverursacher hatte das Fahrzeug zurückgelassen und war verschwunden. Die Streife stellte anhand der Spuren vor Ort fest, dass der Unbekannte von der B289 abfuhr und im Auslauf der Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Daraufhin kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab und fuhr gegen die dortige Schutzplanke. Der Klein-Lkw hatte sich so verkeilt und festgefahren, dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste.

Nicht schlecht staunten die Beamten, als vor Ort plötzlich eine 44-jährige Kulmbacherin auf sie zukam und einräumte, den Unfall verursacht zu haben. Da die Frau weder die Unfallstelle absicherte noch die Polizei verständigte, wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht gegen sie ermittelt.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 15.000 Euro.