Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 24.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Einbruch in Wohnung – Polizei bittet um Zeugenhinweise

BAMBERG. Am Samstagabend drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung im Stadtteil Bug ein. Nun sucht die Kripo Bamberg Zeugen.

Die Tat ereignete sich am Samstag im Zeitraum zwischen 15.20 Uhr und 22 Uhr, während der Bewohner nicht zu Hause war. Im Inneren des Hauses durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Mithilfe der Bevölkerung: Wer am Samstag im Stadtteil Bug, Robert-Koch-Straße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Am Samstagabend fielen zwei junge Männer in einem Lebensmittelgeschäft auf, die ihre Taschen füllten und den Laden ohne zu zahlen verließen. Sie konnten jedoch gestellt werden, wobei nicht nur das Diebesgut aus dem Lebensmittelladen im Wert von circa 250 Euro zum Vorschein kam, sondern auch gestohlene Kleidungsstücke im Wert von über 1000 Euro.

Sonstiges

BAMBERG. Gleich acht Fahrzeugführer fielen in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Verkehrskontrollen negativ auf, nachdem Alkohol- oder Drogenauswirkungen bei ihnen festgestellt wurden.

Den Anfang machte gegen 21.00 Uhr ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer, bei dem ein Drogenvortest anschlug. Seine Fahrt wurde beendet, es folgte eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Kurz darauf wurden bei einem 29-jährigen Österreicher, der ebenfalls mit dem E-Scooter unterwegs war, knapp 1,5 Promille festgestellt.

Mit 0,8 Promille sowie 1,5 Promille wurde die Fahrt für zwei weitere Scooterfahrer beendet.

Den Abschluss machte ein 29-jähriger gegen 05.00 Uhr mit knapp einem Promille.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass für Fahrten mit dem E-Scooter die selben Promillegrenzen wie für Pkw-Fahrer gelten.

Doch auch hier gab es genügend Grund zur Beanstandung.

Ein 25-jähriger VW-Fahrer wurde mit 0,8 Promille gestoppt.

Bei einem Passat-Fahrer wurden gegen 05.30 Uhr knapp 1,2 Promille festgestellt.

Ebenso bei einem Polo-Fahrer kurz zuvor.

Für alle war alkoholisierten Fahrer war die Fahrt beendet. Sie müssen sich nun auf eine Geldbuße bzw. ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einstellen.

Polizeiinspektion BAMBERG-LAND

Diebstähle

STEGAURACH. Im Zeitraum vom 15.11.2024 bis 21.11.2024 wurde durch einen unbekannten Täter aus einer unversperrten Garage in Mühlendorf, Doldenäcker, ein Werkzeugkoffer im Wert von ca. 900 Euro entwendet.

Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen, Tel. 0951/9129-310.

Verkehrsunfälle

HALLSTADT. Ein Vorfahrtsverstoß führte am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger war mit seinem Pkw auf dem Heganger unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Dr.-Robert-Pfleger-Straße geradeaus überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt.

BURGEBRACH. Am Samstagmorgen wollte ein 63-Jähirger aus Failshof mit seinem Traktor das dortige Anwesen verlassen und erlitt einen Herzinfarkt. Im weiteren Verlauf verlor er die Kontrolle über sein landwirtschaftliches Fahrzeug, kollidierte mit mehreren geparkten Fahrzeugen und einem angrenzenden Carport. Durch die Soforthilfe des Sohnes konnte der Vater durch den Rettungsdienst erfolgreich reanimiert und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 34.500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallfluchten

GUNDELSHEIM. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Samstag, zwischen 15:30 und 17:00 Uhr, einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der schwarze Renault parkte am rechten Fahrbahnrand der Meisenstraße und wurde hier durch den Pkw des unbekannten Fahrzeugführers touchiert. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzten.

Sonstiges

HALLSTADT. Joints am Vorabend wurden am Samstagabend für zwei E-Scooter-Fahrer zum Verhängnis. Diese fuhren auf dem Radweg zwischen Hallstadt und Dörfleins. Hier wurden sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Durch die Beamten konnten bei dem 22-Jährigen und dem 23-Jährigen Fahrzeugführern drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Die beiden Fahrer erwartet ein Bußgeld mit Punkten in Flensburg und ein Fahrverbot.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Sachbeschädigung an Kfz

Pretzfeld. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch Unbekannten Täter die Heckscheibe eines auf einem Parkplatz in der Egloffsteiner Str. abgestellten Pkw, Vw, beschädigt. Es entstanden Kratzspuren, welche vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes mutwillig verursacht wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Ebermannstadt erbittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 09194/7388-0.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

Eggolsheim. Im Gewerbegebiet, Weihütten 3, wurde am 23.11.2024 in der Zeit von 5:00 Uhr bis 08:00 Uhr ein Stromverteilerkasten umgefahren. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der Stromverteilerkasten musste durch den Netzbetreiber gesichert werden. Es entstand ein Schaden von ca. 2500,00€. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090-0 entgegen.

Diebstähle

Forchheim. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Äußeren Nürnberger Straße 77 wurde am 23.11.2024, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 14:10 Uhr, ein dort geparkter Pkw, Kia Sportage, beschädigt. Es wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Zudem wurde der rechte Außenspiegel entwendet. Der Täter verließ die Örtlichkeit im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

Forchheim. In der Merowingerstraße 12 wurde ein dort geparkte Mercedes E-Klasse an der hinteren rechten Türe zerkratzt. Die Tatzeit wurde vom Fahrzeugeigentümer vom 22.11.2024, 15:00 Uhr, bis 23.11.2024, 11:15 Uhr, eingegrenzt. Durch die Kratzer entstand ein Schaden von ca. 1500,00€. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090-0 entgegen.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Fensterscheiben eingeschlagen und randaliert

Bad Staffelstein. Gleich drei Fensterscheiben der Wohnung einer Bekannten schlug ein 42-jähriger Staffelsteiner am späten Samstagabend mit einer Axt bewaffnet ein. Zudem beschädigte er den Briefkasten und riss die Gegensprechanlage aus der Wand heraus. Dem noch nicht genug zerschlug er mehrere Glasscheiben in der Haustür. Sein noch unbekannter Begleiter beschmierte die Hauswand mit Farbspray und sprühte einen bedrohlichen Text an die Wand. Einer der beiden Männer schrie dann lauthals, dass die Frau nach draußen kommen solle. Stattdessen informierte die 38-jährige aber die Polizeiinspektion Lichtenfels. Bei Eintreffen mehrerer Streifen der Polizeiinspektion Lichtenfels und der Zentralen Einsatzdienste Coburg war der 42-jährige Mann nicht mehr vor Ort. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift jedoch angetroffen werden. Gegenüber den Polizeibeamten war er sogleich völlig aggressiv, woraufhin er sofort gefesselt wurde. Vor Ort ergaben sich weitere Sachbeweise, die Rückschlüsse des Mannes auf die Tat zuließen. Der Mann wurde auf Grund seines Geisteszustandes in ein Bezirksklinikum untergebracht. Er wird sich nun wegen diverser Straftaten strafrechtlich verantworten müssen. Der insgesamt verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Pedelec entwendet

Michelau i.Ofr. Am frühen Samstagmorgen gegen 05:30 Uhr entwendeten zwei noch unbekannter Tatverdächtige ein Pedelec der Marke „KTM“ aus einem Carport in Michelau. Das bronzefarbene Zweirad wurde durch einen der Täter davon getragen, da es versperrt war. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 5.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter Tel. 09571/95200 entgegen.