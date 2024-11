NLE-Jahres-Mitgliederversammlung in Ebermannstadt

Die NLE hat am 15.11.2024 neu gewählt. In der Jahres-Mitgliederversammmlung wurde Christiane Meyer einstimmig als Vorsitzende bestätigt, ebenso Christian Kiehr und Frank Ruhland als ihre Stellvertreter und Erwin Horn als Schriftführer. Schatzmeisterin wurde Johanna Krause als Nachfolgerin von Markus Kriegl, der nicht mehr kandidierte. Beisitzer wurden wiederum Christoph Berger, Anett Doppelstein, Enrico Hartmann, Christian Schlee. Neu wurden hinzugewählt: Jörg Dettmer und Christian Gerwig. Kassenprüfer sind erneut Bernhard Hübschmann und Horst Kremin. Alle nahmen die Wahl an und bedankten sich für das in sie gesetzte Vertrauen.

Bei der Begrüßung hatte Christiane Meyer bereits auf die Bedeutung der kommunalen Ebene hingewiesen. Hier wird Demokratie unmittelbar erfahren und praktiziert. Hier spielt die NLE eine unverzichtbare Rolle und soll dies auch bei den Kommunalwahlen 2026 tun.

Meyers Rückblick auf das Jahr 2024 zeigte, wie vielfältig sich der NLE-Vorstand und die NLE-Stadträte in die Meinungsbildung und in die Entwicklung Ebermannstadts einbrachten, von „Stadtspaziergängen“ zum Thema innerstädtischer Verkehr über Mitgliedertreffs und die Sitzungen des Stadtrats bis hin zum jährlichen Sommerfest.

Ein besonderer Dank, verbunden mit einem Präsent, ging an Markus Kriegl, der mehrere Amtsperioden hindurch als Schatzmeister die finanziellen Geschicke der NLE gewissenhaft und erfolgreich steuerte. Anhaltender Beifall der Anwesenden brachte die Anerkennung der gesamten NLE zum Ausdruck.