Neue Obstbaumpfleger aus dem Landkreis Lichtenfels ausgebildet

Drei Teilnehmer aus dem Landkreis Lichtenfels haben jüngst die Prüfung zum zertifizierten Obstbaumpfleger erfolgreich absolviert: Nadine Keller aus Pfaffendorf, Stefan Krieger aus Frauendorf und Uwe Müller aus Buch am Forst. Ein Jahr lang wurden sie zusammen mit 24 weiteren Interessierten aus ganz Oberfranken in verschiedenen Themengebieten der Obstbaumpflege unterrichtet und in der Praxis geschult. Zum Abschluss fand nun in Gesees im Landkreis Bayreuth die schriftliche und praktische Prüfung statt. Träger der Schulung ist der Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege Oberfranken, als Referenten fungieren vor allem die Kreisfachberater der Landkreise. Und so freut sich der Lichtenfelser Kreisfachberater Michael Stromer über drei neue Obstbaumpfleger im Landkreis. Das gestiegene Bewusstsein für den Wert des Obstes und des Lebensraumes Streuobstwiese und die staatliche Förderung im Zuge des Streuobstpaktes Bayern werden dafür sorgen, dass den Obstbaumpflegern die Arbeit nicht ausgehen wird, ist sich Michael Stromer sicher. Die Vorsitzende des Bezirksverbandes, Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner, dankte bei der Urkunden-Übergabe den Teilnehmern des Kurses, dass sie sich mit der Streuobst-Kultur so intensiv auseinandersetzen und damit einen wertvollen Beitrag für die Natur und Kultur in der fränkischen Heimat leisten.

Auch 2025 wird es Schulungsangebote sowohl auf oberfränkischer als auch auf Landkreis-Ebene geben. Die Infos dazu sind auf den Seiten des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Lichtenfels zu finden (landespflege-lichtenfels.de). Interessenten können sich auch direkt an Michael Stromer wenden: Tel. 09571-189034, umweltstation@landkreis-lichtenfels.de.