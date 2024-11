Kerstin Süsser ist das neue Eckentaler Christkind

Die 17-Jährige Eschenauerin eröffnet am 30. November mit dem Prolog den Weihnachtsmarkt. Für ihre neue Rolle ist sie gut vorbereitet.

Sie singt im Kirchenchor, hat geschauspielert und bei Praktika mit Menschen gearbeitet. Damit ist Kerstin Süsser perfekt gerüstet, um das Eckentaler Christkind 2024 zu werden. Die 17-Jährige aus Eschenau bereitet sich derzeit auf ihren ersten großen Auftritt vor: Am Samstag, 30. November, eröffnet sie um 16 Uhr den Eckentaler Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz mit dem feierlichen Prolog. Tipps dafür hat Kerstin beim Christkinder Symposium der Metropolregion bekommen – unter anderem von einem ehemaligen Nürnberger Christkind.

Nun will Kerstin in Eckental den Geist der Weihnacht verbreiten. Das Fest liegt ihr sehr am Herzen, sagt die 17-Jährige: „Es ist einfach das Fest der Liebe.“ Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen sei ihr deshalb gerade an Weihnachten besonders wichtig. Besonders freut sich Kerstin in der Christkind-Zeit auf viele Begegnungen mit den Menschen in und um Eckental.

Ihr neues Ehrenamt bedeutet aber auch eine Vorweihnachtszeit mit vielen zusätzlichen Terminen – gut, dass Familie und Freunde ihr den Rücken freihalten und sie als Christkind unterstützen. Auch Bürgermeisterin Ilse Dölle freut sich, dass Kerstin diese besondere Aufgabe übernehmen will: „Kerstin verkörpert mit ihrer herzlichen Ausstrahlung und Begeisterung genau die Werte, die das Fest der Freude und des Zusammenhalts in unserer Gemeinde so besonders machen. Es ist eine wunderbare Bereicherung, das Christkind in unserer Mitte zu wissen, und ich bin überzeugt, dass Kerstin eine unvergessliche und authentische Botschafterin für den Zauber der Weihnachtszeit sein wird.“

Den Terminkalender des Christkinds verwaltet im Rathaus Claudia Blöchl. Wer möchte, dass Kerstin im Ornat an einer Feier oder Veranstaltung teilnimmt, kann sich unter 09126/903- 228 melden. Das gesamte Programm des Eckentaler Weihnachtsmarktes, der traditionell am ersten Adventswochenende stattfindet, steht im Netz unter www.eckental.de.