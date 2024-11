Jugendvertretung Wunsiedel: Jetzt mitmachen und mitgestalten

Seit 2021 gibt es in Wunsiedel eine Jugendvertretung, die sich aktiv für die Interessen der jungen Generation einsetzt. Nun stehen Neuwahlen an.

„Die Jugendvertretung in Wunsiedel ist eine echte Erfolgsgeschichte. Ich kann die Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren nur ermutigen, sich einzubringen. Es lohnt sich!“, so Erster Bürgermeister Nicolas Lahovnik.

Die bisherigen Erfolge sprechen für sich: Ein neuer Basketballkorb und ein Soccerfeld im Bahnhofspark, ein modernes Spielgerät auf dem Eisweiher-Spielplatz sowie Veranstaltungen wie das erste Autokino in Wunsiedel und das Schwimmbadfest im Freibad wurden von der Jugendvertretung organisiert.

Jugendliche, die Lust haben, sich einzubringen und zu kandidieren, können ihre Kontaktdaten und einen kurzen Steckbrief – gerne mit Foto – bis zum 30. November 2024 an mgh@wunsiedel.de senden. Neu ist übrigens, dass auch Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 25 Jahren wahlberechtigt sind, die nicht direkt in der Stadt wohnen. Sie müssen lediglich ihren Lebensmittelpunkt in Wunsiedel haben, also eine Schule besuchen, eine Ausbildung absolvieren, eine Arbeitsstelle haben oder in einem Verein in Wunsiedel tätig sein.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt.

Die Wahl findet in der letzten Januarwoche 2025 statt. Genauere Informationen dazu werden noch bekanntgegeben.