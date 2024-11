Internetseite zur dezentralen Unterbringung von Geflüchteten ist in Bamberg Online

Die Bamberger Stadtspitze hat Vorschläge für 26 mögliche Standorte im gesamten Stadtgebiet benannt, damit Unterkünfte für Asylsuchende entstehen können. „Jetzt werden wir mit der Öffentlichkeit über die Vor- und Nachteile diskutieren, damit der Stadtrat im ersten Quartal 2025 endgültig entscheiden kann“, sagt Oberbürgermeister Andreas Starke.

Auf der frisch eingerichteten Seite www.stadt.bamberg.de/unterbringung sind alle Hintergründe und Dokumente zu diesem Thema zu finden und die wichtigsten Fragen werden beantwortet. Auch besteht die Möglichkeit, bis zum 8. Januar 2025 Stellungnahmen zu den Standorten einzureichen. „Das gilt für alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Verbände, Schulen, Kitas und Bürgervereine“, so Starke.

Vorbereitung auf Auflösung des Ankerzentrums

Die Stadt Bamberg arbeitet an einem Konzept für die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten, wenn das Ankerzentrum in Bamberg-Ost vertragsgemäß Ende des Jahres 2025 vom Freistaat geschlossen wird. Am 15. November wurden die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgervereine sowie des Stadtrats im Spiegelsaal der Harmonie über die möglichen 26 Flächen im gesamten Stadtgebiet informiert, die für diese Unterkünfte in Frage kommen. Die Standorte können nun auf www.stadt.bamberg.de/unterbringung eingesehen werden. Zudem sind auf dieser Seite aktuelle Informationen, Pressemitteilungen, Sitzungsvorträge und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) verfügbar.

„Es ist unser Ziel, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger am Abwägungsprozess zu beteiligen. Deswegen ermöglichen wir den Dialog, weil jeder Standort mit seinen Vor- und Nachteilen beraten werden soll“, erklärt Oberbürgermeister Andreas Starke.

Ihre Meinung ist gefragt

Die Stadt Bamberg lädt alle Bürgervereine, alle Verbände, Schulen, Kitas, aber auch jede einzelne Bürgerin und jeden einzelnen Bürger ein, auf dieser Seite Ihre konstruktiven Meinungen zur dezentralen Unterbringung und zur Eignung der Flächen über ein Kontaktformular der Stadtverwaltung mitzuteilen. Stellungnahmen, die hier abgegeben werden, fließen in die Entscheidungsfindung ein.

Für Personen, die nicht digital eine Rückmeldung geben können, steht selbstverständlich der Postweg offen. Wichtig ist dabei, die Angabe von Vor- und Nachname, der kompletten Adresse und einer Telefonnummer. Außerdem sollte hier vermerkt sein:

Ich willige ein, dass meine Daten in Zusammenhang mit der Meinungserhebung zu den Standorten für die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten innerhalb der Stadtverwaltung gespeichert und verarbeitet sowie meine Stellungnahme dem Stadtrat zur Abwägung vorgelegt und mit den Sitzungsunterlagen veröffentlicht wird.

Diese Briefe sind dann zu richten an:

Bürgermeisteramt

Rathaus Maxplatz

96047 Bamberg