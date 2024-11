Infoabend zum Energiekosten sparen in der Caritas-Zentrale in Bamberg

Hohe Energiekosten: Gerade zur kalten Jahreszeit ein vieldiskutiertes Thema, mit dem sich insbesondere einkommensschwache Menschen konfrontiert sehen. Es besteht ein hoher Beratungsbedarf. Diesem will das Bamberger Freiwilligenzentrum Carithek jetzt mit ehrenamtlichen Energiespar-Begleitern begegnen.

Wissen und praktische Tipps weitergeben

Ziel der Energiespar-Begleiter ist es, betroffene Menschen drüber zu informieren, wie sich der Energieverbrauch reduzieren lässt. Dabei geben Energiespar-Begleiter ihr Wissen weiter und unterstützen mit einfachen und praktischen Tipps. Sie klären auf und informieren darüber, wie sich die durch Hausstrom und Heizung entstehenden Energiekosten absenken lassen.

Lotsen-Funktion: Unterstützen, beraten, informieren

Außerdem fungieren sie bei Bedarf als Lotsen zu weiteren Unterstützungs- und Beratungsangeboten der Wohlfahrtsverbände sowie der Verwaltung. Das setzen Energiespar-Begleiter in Form von persönlichen 1:1-Gesprächen sowie durch kleine Infovorträge in sozialen Treffpunkten wie z.B. Stadtteil- und Quartierbüros oder in Familientreffpunkten um.

Infoabend in der Caritas-Zentrale in Bamberg

Zur Vorbereitung auf diese Beratungstätigkeit veranstaltet die Carithek am 29. November 2024, um 17:00 Uhr, einen unverbindlichen Infoabend. Dazu lädt das Bamberger Freiwilligenzentrum Carithek Interessierte ganz herzlich ein. Veranstaltungsort ist die Caritas-Zentrale in der Oberen Königstraße 4b, in Bamberg. Dort erfahren angehende Energiespar-Begleiter mehr zu Schulungen und Trainings und erhalten wertvolle Informationen zu Beratungsstellen und sozialen Angeboten.

Über den Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e. V.

Der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e. V. engagiert sich für Menschen in Not. Mit zahlreichen sozialen Diensten und Einrichtungen unterstützt er hilfsbedürftige Menschen in der Region und setzt sich für soziale Gerechtigkeit und Solidarität ein. Er vertritt und berät in Oberfranken und einem Teil von Mittelfranken als Spitzenverband seine Gliederungen und korporativen Mitglieder. Diese betreiben in der Erzdiözese rund 800 Dienste und Einrichtungen. Sie sind in den Bereichen Gesundheits-, Alten- und Behindertenhilfe/Psychiatrie, Familien-, Kinder- und Jugendhilfe, Migration und Integration, Hilfen bei Armut und in besonderen Lebenslagen sowie Förderung des ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements tätig. Dazu gehören Pflegeeinrichtungen und -dienste, Beratungsstellen, materielle Hilfen und Fachschulen. Insgesamt ca. 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Erzdiözese Bamberg für die Caritas. Damit zählt sie zu den größten Arbeitgebern der Metropolregion Nürnberg. In etwa ebenso viele sind als Ehrenamtliche für die Caritas tätig.

Weitere Informationen: www.caritas-bamberg.de.